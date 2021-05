Freiberg/Döbeln

Der Landkreis Mittelsachsen ist derzeit vergleichsweise stark von der Corona-Pandemie betroffen. Jetzt soll das Impftempo im Landkreis erhöht werden. Mittelsachsen erhält deutlich mehr Impfstoff und zusätzliche Impfkapazitäten. Das kündigten am Donnerstag Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) in Freiberg an.

Demnach werde der Freistaat den Landkreis mit 10 000 zusätzlichen Dosen Astra Zeneca und mit der Erhöhung von Impfkapazitäten unterstützen. Konkret bedeutet das: circa 2450 Dosen Astra Zeneca sollen pro Woche zusätzlich in einer fünften Impfstrecke im Impfzentrum Mittweida verimpft werden. Darüber hinaus sollen temporäre Außenstellen in Döbeln, Rochlitz und Freiberg schnellstmöglich zusammen 8000 Dosen des Impfstoffs Johnson & Johnson erhalten. Das Impfen in diesen drei Städten soll durch drei zusätzliche befristete mobile Teams erfolgen.

Von Thomas Sparrer