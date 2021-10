Impfteams im Volkshaus Döbeln – Inzidenz wieder dreistellig

Döbeln/Mittelsachsen

Mobile Impfteams des DRK Döbeln-Hainichen sind bis Mittwoch im Döbelner Volkshaus, Burgstraße 4, um Impfungen vorzunehmen. Diese erfolgen jeweils von 9 bis 17 Uhr. Verimpft wird der Wirkstoff von Biontech. Zum Impftermin sind diese Unterlagen mitzubringen: Krankenversicherungskarte, Impfpass (wenn vorhanden), ausgefüllte Einwilligungserklärung, ausgefüllten Aufklärungsbogen. Aufklärungsbogen und Einwilligungserklärung finden Impfwillige auf den Internetseiten der Stadt Döbeln. Während des Impftermins muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Fragen können telefonisch über 03431/57 92 13 oder per E-Mail über wohnen-soziales@doebeln.de gestellt werden. Weitere Impfungen sind bis zum Jahresende in Döbeln vorgesehen.

Inzidenz bei 116,4

Die 7-Tage-Inzidenz in Mittelsachsen ist jetzt dreistellig und lag am Montag bei 116,4 (+27,2 gegenüber Freitag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Nachweise betrug am Montag 25 287 (+78 gegenüber Freitag). In den Kliniken in Mittelsachsen wurden am Montag vier Patienten wegen Corona behandelt, davon einer beatmet.

Von daz/obü