Impfung für alle in Roßwein möglich

Roßwein

Der DRK-Impfbuss macht kommende Woche ein zweites Mal in Roßwein Station. Für drei Tage konnte die Stadt die rollende Impfstation gewinnen. Jetzt gibt es noch etwa 80 freie Plätze zu vergeben. Um die Kapazitäten nicht zu verschwenden, können sich nun auch Impfwillige um einen Termin bemühen, die nicht aus Roßwein oder den Ortsteilen der Stadt kommen.

Sind die Roßweiner vielleicht impfmüde? Oder alle schon versorgt? „Es erschließt sich uns nicht, ob Roßwein durchgeimpft ist oder nicht“, sagt Hauptamtsleiterin Michaela Neubert. Zahlen dazu bekommt die Verwaltung nicht, denn das fällt natürlich unter den Datenschutz. Dass die Termine für den schützenden Piecks mit Biontech nicht wie beim ersten Impfbus-Termin weggehen wie warme Semmeln, und das, obwohl die Impfpriorisierung seit dem 6. Juni aufgehoben ist, schreibt sie verschiedenen Ursachen zu. „Vermutlich haben sich viele inzwischen anderswo impfen lassen.“ Sowohl die Haus- und Betriebsärzte kommen in Frage, als auch etwa das vorübergehend eingerichtete Impfzentrum in Döbeln. In den Pflegeheimen wurde geimpft und die Tagespflegen haben sich mobile Impfteams kommen lassen, so dass die ältere Bevölkerung wahrscheinlich in großen Teilen versorgt ist.

Wer in Roßwein im DRK-Bus geimpft werden möchte, braucht einen Termin. Den gibt es über die Stadtverwaltung, die das Prozedere managt und sich auch darum kümmert, dass die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stehen. Vor einem Monat etwa hatte die Stadtverwaltung den Termin für den Impfbus-Stopp bekommen und kommuniziert. „Wir hatten viele Anmeldungen, viele sind aber auch abgesprungen, weil sie an anderer Stelle früher einen Termin erhalten haben.“

160 Impfungen pro Tag sind im DRK-Bus, der am Roßweiner Stadion in der Haßlauer Straße stehen wird, möglich. Wer einen Termin haben möchte, kann sich bei der Stadtverwaltung unter 034322/46648 anmelden.

Von Manuela Engelmann-Bunk