Hartha

Fast alle Slots sind gebucht. „Ich bin von der Resonanz überwältigt. Von den 1 134 Terminen sind nicht mehr viele frei“, freut sich Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Vom Samstag, 22. Mai, bis zum Dienstag, 25. Mai, wird ein mobiles Impfteam des DRK in der Hartharena auf bis zu zwei Impfstrecken impfen. Berechtigt sind Personen der Priorisierungsgruppe eins bis drei, die in Hartha wohnen. Es sind aber auch Personen vorgemerkt, die in Hartha arbeiten.

Die Terminvergabe lief über die Stadtverwaltung und den Kultur- und Sportbetrieb. „Die Telefone waren ständig besetzt“, so Kunze. Daher kam ihm die Idee, auch die Allgemeinmediziner und Apotheken in Hartha anzufragen. „Es ist ein schönes Gemeinschaftsgefühl, dass alle gemeinsam mitgeholfen haben, die Termine zu vergeben“, fasst er zusammen.

In Zukunft könnte bald regulär in Hartha geimpft werden. Bürgermeister Kunze hat beim DRK dafür einen Antrag gestellt. „Ein weiteres Impfzentrum für Mittelsachsen wäre ein gutes Zeichen. Es ist vorstellbar, dass andere Städte aus der Region hier Impfaktionen anmelden können.“

Von Kathleen Retzar