Impfzentrum in Döbeln geht schon am Donnerstag an den Start

Döbeln

Das ging schnell: Die erst am Donnerstag für Mittelsachsen angekündigten zusätzlichen Impfungen gegen das Corona-Virus, werden schon ab kommenden Donnerstag unter die Leute gebracht. Das eigentlich für 31. Mai bis 3. Juni in Döbeln öffnende temporäre Impfzentrum in der Sporthalle Burgstraße in Döbeln öffnet dazu bereits am kommenden Donnerstag. Die Termine für die zusätzlichen drei Impftage in Döbeln werden ab Freitagnachmittag, 15 Uhr, online vergeben. Das kündigte Stadtpressesprecher Thomas Mettcher am Freitagmittag an.

„Im Rahmen einer Impfkampagne im Landkreis Mittelsachsen sollen in Döbeln weitere Impfungen gegen Corona erfolgen. Im Zeitraum vom 27. bis 30. Mai werden mobile Impfteams des DRK Döbeln-Hainichen vor Ort sein und in der Döbelner Sporthalle Burgstraße (Burgstraße 8) insgesamt etwa 700 Impfungen vornehmen. Weitere Impfungen sind in Aussicht gestellt“, so Mettcher weiter.

Verimpft wird am kommenden Donnerstag, Freitag und Snnabend der Wirkstoff von Johnson & Johnson. Bei diesem Wirkstoff ist nur eine Impfung vorgesehen. In der Woche darauf wird in Döbeln der Impfstoff von Biontec.

„Das Impfangebot richtet sich an alle Einwohner der gesamten Region Döbeln, die in eine Priorisierungsgruppe fallen und noch keinen Termin in einem anderen Impfzentrum vereinbart haben“, so Thomas Mettcher. Die Anmeldungen für die zusätzlichen drei Impftage erfolgen telefonisch und online. Die Onlineanmeldung über die Homepage der Stadt Döbeln www.doebeln.de ist ab Freitag, dem 21. Mai 2021, etwa ab 15 Uhr freigeschalten. Es kann auch folgender Link genutzt werden: https://mitdenken.sachsen.de/1024802. Die telefonischen Terminvereinbarungen erfolgen zu folgenden Zeiten über die Hotline der Stadtverwaltung Döbeln 03431-579 292: am Dienstag, dem 25. Mai 2021 in der Zeit von 9-12 Uhr und von 13- 16 Uhr

am Mittwoch, dem 26. Mai 2021 in der Zeit von 9-12 Uhr und von 13- 16 Uhr

am Donnerstag, dem 27. Mai 2021 in der Zeit von 9-12 Uhr und von 13-16 Uhr

am Freitag, dem 28. Mai 2021 in der Zeit von 9- 13 Uhr

Zu dem vereinbarten Impftermin sind bitte folgende Unterlagen mitzubringen: Personalausweis, Krankenversicherungskarte, Impfpass (wenn vorhanden),Nachweis, aus dem die Zugehörigkeit zu einer der Priorisierungsgruppen hervorgeht, ausgefüllte Einwilligungserklärung, ausgefüllten Aufklärungsbogen.

Aufklärungsbogen, Einwilligungserklärung und alle Informationen zu den Priorisierungsgruppen finden Impfwillige auf den Internetseiten der Stadt Döbeln. Wer keine Möglichkeit hat, die Unterlagen zu Hause auszudrucken, kann sich diese auch in der Döbeln-Info im Döbelner Rathaus abholen. Während des Impftermins muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Vom 31. Mai bis 3. Juni erfolgen in der Döbelner Sporthalle Burgstraße Impfungen mit Biontech. Die Termine dafür sind zu einem großen Teil bereits vergeben. Resttermine werden am Dienstag, dem 25. Mai 2021 in der Zeit von 9-12 und von 13-16 Uhr über die Hotline der Stadtverwaltung Döbeln Telefon: 03431-579 292 vergeben.

Von Thomas Sparrer