In Augustusburg Modellprojekt „Covid-Ex“ gestartet – 167 neue Corona-Fälle im Kreis

Mittelsachsen/Region Döbeln

Das Gesundheitsamt meldet 167 neue Corona-Fälle. Damit steigt die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen in Mittelsachsen auf 17 950. Davon entfallen 3 615 Fälle auf den Altkreis Döbeln (+41), 7 488 auf den Altkreis Freiberg (+74) und 6 847 auf den Altkreis Mittweida (+52).

Der aktuelle Inzidenzwert für Mittelsachsen ist leicht gestiegen und liegt jetzt laut Robert-Koch-Institut bei 170,7 (+4,3). In den Krankenhäusern in Mittelsachsen werden 59 Covid-19-Patienten stationär behandelt (+8). Von diesen müssen 16 Menschen auf der Intensivstation behandelt werden (-2). Die Zahl der Todesfälle im Landkreis hat sich nicht weiter erhöht und liegt demnach bei 591.

Regeln zum Alkoholkonsum

Zum Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit hat das Landratsamt eine neu Allgemeinverfügung erlassen. Damit ist auch weiterhin der Konsum von Alkohol in öffentlichen Gebieten, welche innerorts im Sinne der Straßenverkehrs-Ordnung gelegen sind, wie zum Beispiel in Parks, verboten. Auch außerorts an Bushaltestellen und Sitzmöglichkeiten sowie im Umkreis von zehn Metern um diese, an Bahnhöfen sowie auf Parkplätzen gilt Alkoholverbot. Die neue Allgemeinverfügung wurde deshalb notwendig, weil die bestehende bis 31. März befristet war.

Infos für Unternehmen

Das Referat Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung hat die Informationen für Unternehmen, Fachkräfte und Lernende in Mittelsachsen überarbeitet. Darüber informiert das Landratsamt. „Auf unserer neuen Infoseite werden wirtschaftsrelevanten Themen übersichtlich aufgezeigt“, sagt Kerstin Kunze, Referatsleiterin für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung in der Landkreisverwaltung. Dazu gehören zum Beispiel Informationen für Grenzpendler, zur Gesundheit und Hygiene im Unternehmen oder zu den verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten. Unter dem Stichwort „Kauf regional“ gibt es zudem eine Übersicht lokaler Angebote in den einzelnen Kommunen des Landkreises und die Kaufregional-Karte. Mit 293 Angeboten mittelsächsischer Unternehmen mit Abhol- und Lieferservice, Onlineshops, Restaurants und Wertgutscheinen sei die Plattform die umfangreichste im ganzen Landkreis.

Modellprojekt läuft

Der Landkreis hat bereits am Mittwoch das Modellprojekt Augustusburg genehmigt. In diesem Rahmen können in der mittelsächsischen Kleinstadt seit Donnerstag Übernachtungsgelegenheiten und Gastronomiebetriebe sowie Bars, Kneipen, Cafés, Eisdielen und ähnliche Einrichtungen öffnen und betrieben werden. Ein negativer Schnelltest wird zur Eintrittskarte.

Der Landkreis Mittelsachsen hatte das Sächsische Sozialministerium und den Sächsischen Datenschutzbeauftragten um Stellungnahmen dazu gebeten. Diese erteilten ihre Zustimmungen am Mittwoch.

Augustusburg: Testen, lockern

Das Anliegen der Staatsregierung unterstützend, habe der Landkreis am Dienstagabend die Allgemeinverfügung dazu erlassen, die die Bedingungen für „Covid-Ex“ regelt. Insbesondere mit Blick auf die Infektionslage und die mit Covid-Patienten belegten Betten in den Krankenhäusern komme es laut Landratsamt sehr auf die Einhaltung der Regeln und den disziplinierten Umgang mit den gegebenen Möglichkeiten an. Die Einrichtungen in Augustusburg müssen wieder schließen, wenn in den Krankenhäusern im Freistaat auf den Normalstation 1300 Betten mit Covid 19-Erkrankten belegt sind.

„Das Modellprojekt soll helfen, Wege zu finden, wie wir Öffnungsstrategien in Zukunft mit und trotz relativ hoher Infektionszahlen umsetzen können. Dies funktioniert nur, wenn die Öffnungen im Einklang mit Tests und einer datenschutzkonformen elektronischen Kontaktnachverfolgung erfolgen“, erklärt Landrat Matthias Damm (CDU). Ich sei nun sehr gespannt auf die Ergebnisse.

Von daz/obü