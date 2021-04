In Döbeln geraubt, bei Colditz verbrannt

Chemnitz/Döbeln/Colditz

Das Auto war das Letzte, was ihm von seinem alten Leben geblieben war. Ein Erinnerungsstück an bessere Zeiten mit Arbeit und Familie. Nach der Trennung hatte der 35-Jährige außerdem seine ganzen Habseligkeiten in dem Mercedes Benz verstaut. Er war wohnungslos geworden. 500 Euro Bargeld lagen ebenfalls in der E-Klasse.

Dann eben auf die harte Tour

Und dann nimmt ihm ausgerechnet ein guter Kumpel das Auto samt Inhalt weg. „Ich habe nie ein Problem mit ihm gehabt. Wir sind immer korrekt miteinander umgegangen“, sagte der 35-Jährige als Zeuge im Prozess um ein Verbrechen aus, das ist Döbeln tagelang Stadtgespräch war: Der Autoraub mit vorgehaltener Pistole in den frühen Morgenstunden des 21. Juli 2020 an der Döbelner Albertstraße. Der 27-Jährige, vielfach vorbestrafte Angeklagte, soll das begangen haben. Nach den Worten „dann eben auf die harte Tour“ habe der Deutsche eine Pistole gezogen, die aussah, wie eine Walther P 38, woraufhin der Geschädigte die Schlüssel übergeben habe.

Noch weiterer Raub angeklagt

„P. und H. fuhren mit unbekanntem Ziel davon“, las Staatsanwalt Norbert Metzger im Landgericht Chemnitz aus dem Anklagesatz vor. Diese verhandelt dort die 1. Große Strafkammer. Die Anklage lautet unter anderem auf schwere räuberische Erpressung. Auch eine weitere Raubstraftat ist angeklagt. Der 27-Jährige soll gemeinsam mit dem gesondert verfolgten P. einem Döbelner eine Spielekonsole und eine Sammlung Feuerzeuge geraubt haben – bei dieser Tat habe der gesondert Verfolgte mit einer Pistole rumgefuchtelt.

Auch dieses Geschehen bekam der Zeuge mit. Er war bei dem Eigentümer der Spielekonsole vorübergehend untergekommen. Nach der Aktion sei kurzzeitig Ruhe gewesen, bis der 27-Jährige klingelte. „Er wollte was klären, ich ließ ihn ein“, sagte der 35-Jährige. Bereits in der Wohnung habe der Jüngere den Autoschlüssel gefordert. Um seine Freundin aus der Schusslinie zu bekommen, sei er mit ihm nach draußen gegangen. Dort habe sich dann das Drama mit der Pistole abgespielt.

Nur ein Wrack blieb übrig

„Das stimmt so, wie angeklagt. Mein Mandant ist aber von jemandem bestimmt worden, das zu machen“, räumte Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich, der Verteidiger des 27-Jährigen, auch diesen Tatvorwurf für seinen Mandanten ein. Der Zeuge stützt die Behauptung des Verteidigers. „Er sagte zu mir: ,Es ist nicht persönlich, ich habe keine Wahl.’ Dann kam der P., sagte ,rutsch rüber’ und setzte sich hinters Steuer“, so der 35-Jährige. Er hatte zuvor noch versucht, den 27-Jährigen davon zu überzeugen, ihm das Auto zu lassen.

Seinen geliebten Mercedes sah der Geschädigte Tage später nur noch als ausgebranntes Wrack wieder. Nach einem Verkehrsunfall brannte der Benz bei Colditz. In dieser Kleinstadt lebte der Mitangeklagte des 27-Jährigen, bevor er ins Gefängnis kam. Sie sollen gemeinsam am Vorabend des Autoraubes in Döbeln einen Mann und dessen Familienangehörige geschlagen und mit einer Gasdruckpistole beschossen haben. Der Geschädigte dieses als gefährliche Körperverletzung angeklagten Überfalls ist auch kein unbeschriebenes Blatt. Bis vor kurzem saß er in der JVA Waldheim eine Haftstrafe wegen einer Raubstraftat und Drogenverbrechen ab.

Wodka und Tilidin

Die Motivation für diese Attacke bleibt unklar, beide Angeklagte gestanden sie aber. Sie stritten jedoch die Schüsse ab. Anderthalb Flaschen Wodka will der Colditzer getrunken haben an diesem Abend und dazu noch Tilidin – ein starkes Schmerzmittel aus der Gruppe der Opioide – genommen haben. Mit im Prozess sitzt auch Psychiater Dr. Thomas Kasten, der die Schuldfähigkeit der Angeklagten einschätzen soll. Im Raum steht nämlich die Unterbringung in der Entziehungsanstalt. Beide Angeklagte wollen das aber nicht, wie sie sagen. Der Jüngere begründete dies mit Aussagen, die er von Mitgefangenen über die „64er“ Maßregel beim Hofgang gehört hat.

Von Dirk Wurzel