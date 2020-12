In Döbeln gibt´s Heißes von Eisprofis

Döbeln

Zum langen Einkaufs-Sonnabend in Döbeln musste niemand mit knurrendem Magen und trockener Kehle durch die Geschäfte flanieren. Die „Sunrise-Eismanufaktur Brückner GbR“ aus Geringswalde verkaufte vor allem heiße Sachen, wie alkoholfreie Warmgetränke und Thüringer Rostbratwürste vom Grill. Dazu Süßes und Lebkuchen. Ein Hauch Weihnachtsmarkt lag über der Breiten Straße. „Die Stadt hatte uns gefragt, ob wir den Stand zum verkaufsoffenen Sonnabend machen können“, sagte Stephan Brückner, der gemeinsam mit seiner Frau Pia am Sonnabend jede Menge Kunden bediente. In Döbeln sind sie bekannt, verkaufen unter anderem in Döbeln-Ost Grillwürste.

Tische zum Verweilen gab es am Sonnabend wegen der Auflagen zum Infektionsschutz nicht, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes lief Streife und wies unter anderem auf die Maskenpflicht hin.

Von Dirk Wurzel