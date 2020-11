In Döbeln und Großweitzschen: Lesestoff statt Münzfernsprecher

Döbeln

Mit Sekt oder Saft für vorbeikommende Anwohner und haltende Autofahrer eröffneten am Sonntagvormittag Andrè und Sylvia Wagner an der Technitzer Straße in Döbeln-Masten den ersten öffentlichen Bücherschrank. Eine in grau und magenta gehaltene Telefonzelle strichen sie dafür wieder postgelb und füllten sie mit einer ersten Auswahl an Büchern von Krimis bis Kinderbüchern, Romanen oder Sachbüchern aus. Tischler Martin Mirschel aus der Nachbarschaft baute die Bücherregale in das Büchertausch-Häuschen ein. Die Idee für den kostenlosen Lesestoff aus der Telefonzelle brachten André und Sylvia Wagler aus dem Urlaub in Waren an der Müritz mit. Gerald und Kerstin Hübner in Großweitzschen steckten beide damit an. So besorgte man gemeinsam die im Handyzeitalter ausrangierten Telefonzellen. Das Unternehmen Gerüstbau Gemeinhardt aus Roßwein sorgte für den Transport von insgesamt vier Zellen von Potsdam nach Döbeln.

Kerstin und Gerald Hübner eröffneten am Sonntag an der Praxis der Landärztin in Großweitzschen ihr rot gestrichenes Bücherhäuschen unter dem Namen „ Kerstins Lesemedizin“. Der Gedanke dahinter, statt ausgelesene Bücher wegzuwerfen, können sie in den einstigen Telefonhäuschen kostenlos getauscht werden. Jeder kann stöbern, ein interessantes Buch mitnehmen und ein ausgelesenes für andere Leser ins Regal stellen.

Anzeige

André Wagler, der das Bücherantiquariat „Altpapier“ betreibt, hat ein Faible für Bücher. Doch für viele ganz normale Bücher gibt es gebraucht keinen Markt. So machen das Tauschen und Verschenken und die liebevoll eingerichteten Bücherzellen einen Sinn.

Von Thomas Sparrer