In Döbelns Bahnhofstraße heißt es bald: „Namasté“

Döbeln

„Namasté“, sagt Vinod Kumar, legt seine Handflächen aneinander und deutet eine Verbeugung an. „Hallo“ bedeutet das, erklärt der Inder, „ein respektvolles Willkommen“. Mit „Namasté“ will er bald viele Döbelner begrüßen – in seinem Indischen Restaurant in der Bahnhofstraße 5. Am 1. Mai soll es seine Pforten öffnen. Und heißen wird es – na klar: „Namasté“.

Direkt neben seinem Fast Food-Laden „Pizza Franco“ ist schon das große grüne Tor zu sehen, durch das die Gäste dann das Restaurant betreten werden. Früher war da eine Mauer. Die Tür hat 17 Jahre auf ihren Einsatz gewartet. So lange hatte sie Wolfgang Müller eingelagert, nachdem er sie beim Theaterumbau vor dem Schrottcontainergerettet hat.

Indische Tradition hält Einzug in alter Villa

Mit dem florierenden Pizza-Geschäft hat Vinod Kumars neues Lokal auf 180 Quadratmetern nichts zu tun. „Das wird etwas richtig Feines“, freut sich Wolfgang Müller, der dem 37-jährigen Inder seit einem Jahr den DDR-Schulungsanbau am früheren Hotel „Deutscher Herold“ vermietet. Ab 1. Mai vermietet er ihm auch das Erdgeschoss der alten Villa. Er hat den Inder als guten Geschäftsmann schätzen gelernt, teilt seinen Enthusiasmus.

Die Villa, die 1868 für Lina Hauschild errichtet wurde, gehört Wolfgang Müller seit 1999. Vinod Kumars Idee vom Indischen Restaurant gefiel dem Döbelner Großvermieter sofort. Das zuletzt nicht belegte Erdgeschoss baut er nun also zum Restaurant um. Die indische Seidentapete ist schon an den Wänden, Farbe auch und schon nächste Woche soll die in dunklem Holz gehaltene Inneneinrichtung kommen.

Traum von Selbstständigkeit verwirklicht

Vinod Kumar lebt seit 2005 in Deutschland. In Oschatz arbeitete er in der Gastronomie. Sich selbstständig zu machen, war schon immer sein Traum, 2009 hat er den in Döbeln verwirklicht. Doch die „Pizza Franco“, bis vor fast genau einem Jahr im Eckgebäude an der Kreuzung Franz-Mehring-Straße eingemietet, war nicht das Ende der Fahnenstange für den Familienvater. Dass sein Wunsch, irgendwann kulinarisch etwas auf die Beine zu stellen, das direkt mit seiner Heimat Indien zu tun hat, so schnell in Erfüllung gehen würde, hatte er nicht gedacht. Doch in Wolfgang Müller fand er den perfekten Partner. Und Corona brachte die Zeit, um das Projekt umzusetzen.

Die Pandemie verlangsamt allerdings auch ein paar Prozesse. Seine beiden Köche, die er für die Arbeit in seinem neuen Restaurant direkt aus Indien verpflichtet hat, warten gerade auf den Termin in der deutschen Botschaft in Indien. Vinod Kumar hofft, dass sie es pünktlich zur geplanten Eröffnung nach Deutschland schaffen. Auch auf den indischen Tandoor-Ofen, der aus England geliefert wird, wartet er. Der traditionell mit Holz geheizte Backofen, in dem die enorme Wärmespeicherkraft von Keramik ausgenutzt wird, ist Grundlage für viele typisch indische Gerichte. Tandoori-Chicken, zartes Lammfleisch, oder auch saftige Riesengarnelen werden selbstverständlich auf der Speisekarte zu finden sein.

Optimistisch für den Start im Mai

Die ist gerade in Arbeit, genauso wie die Inneneinrichtung, zu der sich der Inder auch einen Weinkühlschrank gewünscht hat. Das „Namaste“ soll schick werden. Und es nimmt Gestalt an. Die dunkel schimmernden Fußbodenfliesen sind da und können verlegt werden. Das Lichtkonzept steht, bald kommen die orientalischen Lampen. Die Gastraumlüftung läuft über Wärmerückgewinnung und auch ein „Corona“-Luftfilter ist schon verbaut. Insgesamt 60 Plätze wird es im Restaurant geben. „Und für draußen denken wir uns später noch etwas aus“, sagt Vinod Kumar voller Vorfreude. Seine Frau Madhu Sharma wird mit bedienen. Er ist guter Dinge, dass es trotz Corona am 1. Mai losgehen kann. Wenn nicht, dann setzt Wolfgang Müller die Miete aus, „bis der Spuk vorbei ist“, verspricht der Immobilienunternehmer. Aber: „Wir sind optimistisch. Das ist unsere Stärke“, nicken sich die beiden Männer zu.

Von Manuela Engelmann-Bunk