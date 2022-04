Sachsen hat jetzt 13 „Orte der Demokratie“. In Grimmas Alter Spitzenfabrik überreichte Staatsministerin Katja Meier entsprechende Fördergeldbescheide. Diese gehen an die Gesellschaft „Between the Lines“ (Grimma), das Netzwerk für Demokratische Kultur (Wurzen) sowie an die Vereine „Pödelwitz hat Zukunft“ (Stadt Groitzsch) und Treibhaus (Döbeln).