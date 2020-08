In Hartha entstehen 50 altersgerechte Wohnungen

Hartha

Ein großer Bauzaun versperrt an der Ecke Straße der Jugend, Döbelner Straße derzeit den Gehweg. Seit einigen Monaten werkeln die Bauarbeiter bereits in den drei Mehrfamilienhäusern. Mittlerweile sind auch an der Außenfassade des Gebäudes einige Veränderungen zu sehen. Und auch an der Hinterseite der Gebäude graben sich derweil die Bagger durch das Erdreich. Zuständig für die Bauarbeiten ist die Leipziger Wohnungsbaugenossenschaft Kontakt (WBG Kontakt). Auf DAZ-Anfrage erklärt Mandy Immisch von der WBG Kontakt, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, was für die Zukunft an der Döbelner Straße geplant ist. „Zur Zeit werden die Immobilien von uns kernsaniert und anschließend barrierearm umgebaut“, sagt Immisch.

Bauarbeiten voraussichtlich im Juni/ Juli 2021 abgeschlossen

An der Döbelner Straße will die WBG Kontakt so 50 neue 2- bis 3-Raumwohnungen insbesondere für Senioren schaffen. Mit ersten bauvorbereitenden Arbeiten wurde bereits im September 2019 begonnen, erklärt Immisch. Das Gebäudeinnere wurde vollständig entkernt, danach folgte der Abbruch der Fassadenhülle und der alten Balkonanlage. Wenn der Umbau wie geplant im Juni oder Juli 2021 abgeschlossen ist, können die neuen Bewohner mit einigen Änderungen rechnen. Dazu gehören veränderte Grundrisse, neue Balkone sowie Rampen als Zugang zu den Gebäuden und eine Fahrstuhlanlage, die auf den jeweiligen Wohnebenen hält.

Der Plattenbau an der Döbelner Straße wird derzeit kernsaniert. Quelle: Max Hempel

Bevor es jedoch so weit ist, musste die WBG Kontakt noch eine passende Alternative für die verbliebenen Anwohner und Genossenschaftsmitglieder finden. Die umfangreichen Bauarbeiten an und in den Gebäuden seien nämlich nicht im bewohnbaren Zustand möglich gewesen. Dafür habe man ein Umzugsmanagement eingerichtet, um den Übergang so gut es ging zu erleichtern, sagt Immisch. Die Bewohner hätten zum Beispiel bei der Suche nach einer Wohnung zu vergleichbaren Mietkonditionen innerhalb der eigenen Genossenschaft Unterstützung erhalten. „Mieter, die ihren Umzug selbst organisierten, erhielten von uns einen finanziellen Ausgleich.“

Seit 2014 ist die WBG Kontakt in Hartha tätig. Sie übernahm zu diesem Zeitpunkt die Geschäfte der Wohnungsgenossenschaft eG Hartha. Die Fusion der beiden Genossenschaften wurde rückwirkend zum 1. Januar 2018 vollzogen. In Hartha verwaltet sie somit 558 Wohn- und Gewerbeeinheiten und erhielt 427 Mitglieder sowie sechs Mitarbeiter hinzu.

