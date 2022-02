In Hartha geht es ums Reinhardtsthal 

Hartha

Am Donnerstag tritt der Stadtrat von Hartha um 18 Uhr zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung im Rathaus zusammen. Zu Beginn können Bürger ihre Anliegen vorbringen. Zum anderen wird der Gemeindewahlausschuss gewählt. Dessen Mitglieder werden die Fäden in den Händen halten, wenn am 12. Juni das Stadtoberhaupt von Hartha neu gewählt wird. Das Datum für einen etwaigen zweiten Wahlgang ist der 3. Juli. Neben dem Bürgermeister soll der Landrat für den Landkreis Mittelsachsen neu gewählt werden.

Ein für die Harthaer bedeutendes Bauvorhaben wird ebenfalls am Donnerstag beraten. An der Dresdener Straße soll ein Nahversorgungszentrum neu gebaut werden, wobei es in der Ratssitzung um den Bauantrag dafür geht.

Ein weiteres Objekt, das den Harthaern am Herzen liegt, ist die Parkanlage „Am Reinhardtsthal“. In der kleinen grünen Lunge mitten in der Stadt sollen der Teich sowie die Teichterrasse saniert werden.

Des Weiteren geht es um die öffentliche Widmung der Sandbergstraße in Nauhain beziehungsweise Teilstücke davon. In früheren Jahrzehnten wurden diese von Kirchgängern als Weg zur Kirche genutzt. Die Stadt hat sich dafür entschieden, die öffentliche Widmung für diesen Weg aufzuheben.

Von Steffi Robak