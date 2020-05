In Hartha gibt’s Honig direkt vom heimischen Bauern

Hartha

Es ist ein sonores Summen, das auf dem kleinen Hof zu hören ist. Egal wohin man sich auf den saftig grünen und gelben Hügeln von Nauhain bewegt – ein gewisses Grundrauschen begleitet einen immer. „Vor ein paar Tagen, als die Rapsblüten voll geblüht haben, war es sogar noch lauter“, berichtet Hobby-Imker und Landwirt Christian Hentschel. Wer sich zu dieser Zeit in der Flugroute der Bienen, zwischen Bienenstock und Rapsfeld bewegte, der konnte auch mal gestochen werden. So viel Verkehr war hier teilweise.

20 Bienenvölker leben auf Hentschels Hof

An die zwanzig Bienenvölker hält Hentschel auf seinem Anwesen am Ortsrand von Hartha. Während im Mai der Raps blüht, ist dann auf den Feldern besonders viel los. In alle Himmelsrichtungen schwirren die kleinen Arbeiterinnen aus und sammeln den Nektar der Pflanzen. Bis zu fünf Kilometer Strecke legen sie dabei zurück. Sie bestäuben die Gesamte Ackerfläche von Hentschel – knapp 100 Hektar –, auf der er Raps, Weizen, Gerste und Zuckerrüben anbaut. Für den Landwirt sind seine Bienen somit fleißige Helfer.

Das Imkern lernte Hentschel als Jugendlicher vom Großvater. „Damals wusste ich gar nicht, was alles dahinter steckt“, erinnert sich der junge Bauer. Dabei sei das Imkern selbst eine Form der Landwirtschaft. „Ich kümmere mich um meine Völker, pflege sie, vermehre sie und zapfe mir letztlich ihren Honig ab. Es ist über das Jahr hinweg ein Haufen Arbeit.“

Frühblüherhonig gibt es Ende Mai

Den ersten Ertrag sammelt Hentschel in ein paar Wochen ein. Vorsichtig greift der Imker in einen der Holzkästen und bringt eine der Waben zum Vorschein. Noch ist nicht viel von der klebrigen Maße zu sehen. Doch schon bald haben die Bienen genug hergestellt und es ist Zeit für den ersten Frühblüherhonig. In den Sommermonaten folgt schließlich der Spätblüherhonig. Dieser entsteht dann aus dem Nektar anderer Pflanzen, die erst später ihre Blüten öffnen.

Doch wie geht es denn jetzt den Bienen eigentlich? Hentschel lacht. „Meinen zumindest geht’s gut.“ Auf den eigenen Feldern gebe es genügend Raps, an den Rändern Blühstreifen und im heimischen Garten viele Apfelbäume sowie eine alte Linde. Der Tisch ist somit reichlich gedeckt für seine fliegenden Schützlinge. Anderswo sehe das mitunter nicht so gut aus, meint Hentschel. Zum Beispiel dort, wo große Mais-Monokulturen angebaut werden oder Landwirte stärker Pestizide einsetzen.

„Diese Mittel gelten heutzutage zwar als bienenfreundlich, weil die Tiere davon nicht sterben. Jedoch werden sie nicht mehr von ihren Artgenossen in den Bau gelassen, weil ihnen der Geruch des Wirkstoffs anhaftet.“ Ganz ohne Pflanzenschutzmittel geht es trotzdem nicht – auch auf Hentschels Flächen. Er versucht daher seine Mittel so wenig und schonend wie möglich auszubringen. Zu Zeiten etwa, in denen die Bienen selten ausschwärmen und kaum damit in Berührung kommen. Das ist vor allem morgens oder abends. Mit den benachbarten Landwirten gibt es ähnliche Übereinkünfte, sagt Hentschel. „Die achten darauf, dass sie die Bienen nicht zu sehr mit ihren Mitteln belasten.“

In Hartha gehts den Bienen gut

Überhaupt sei das Bewusstsein für die Biene unter den Kollegen und in der Gesellschaft gestiegen, meint Hentschel. Die Menschen verstünden, was für einen wichtigen Beitrag das gelb-gestreifte Fluginsekt für die Umwelt leistet. Die heutigen Schutzmaßnahmen würden außerdem nicht nur den Honigbienen der Imker helfen, sondern auch den vielen Wildbienen und Hummeln, meint Hentschel. „Ich glaube rund um Hartha wird von den Bauern vieles getan, dass es den Insekten hier gut geht.“

Wer überdies im eigenen Garten etwas für die kleinen Nützlinge tun will, für den hat Hentschel einen einfachen Rat: „Mähen sie einfach weniger den Rasen oder lassen sie sogar eine wilde Ecke zu. Sie werden merken, wie schnell sich dort das Leben tummelt und wie sehr sich die Insekten dort wohl fühlen.“

Wer sich selbst ein Bild von Christian Hentschels Bienen machen möchte, der kann einfach vorbeikommen. Ein Glas Honig kann man sich dort auch kaufen. Der Hof der Hentschels liegt in Nauhain, Hausnummer 23.

