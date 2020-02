Orkantief „Sabine“ hält die Region Döbeln noch immer in Atem. Bislang stürzten zahlreiche Bäume um, Straßen waren gesperrt, der Strom fiel in einigen Regionen aus und Züge fuhren nicht. Beruhigt hat sich die Lage noch nicht vollständig. Die Döbelner Wehr rückte gegen Montagmittag erneut aus. In Waldheim war es in der Nacht ruhig, am Montag hatten die Kameraden lediglich einen Ast zu entfernen.