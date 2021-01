In Hartha haben RB Fans ihr Stadion daheim

Hartha

Mittwochabend, acht Uhr. Das Flutlicht erhellt den Rasen des Leipziger Zentralstadions. Birgit Hellwig und Sören Pauli begeben sich zu ihren Plätzen. So langsam macht sich die Anspannung und Vorfreude bei ihnen bemerkbar. Wenig später setzt sich auch Daniel Teichert auf seinen angestammten Platz. Die drei studieren die Aufstellung für das Spiel und diskutieren mit ihren Kumpanen. „Warum spielt der denn? Ich dachte der ist angeschlagen?“, fragt Birgit, die alle nur Biggi nennen, in die Runde. Doch für Antworten bleibt kaum Zeit. Die Klänge der Vereinshymne ertönen. Birgit und Daniel erheben sich, schwingen ihre Schals über den Köpfen und singen mit. Doch irgendwie ist es nicht das selbe, wie noch vor einem Jahr.

Die Mannschaften betreten den Rasen. RasenBallsport Leipzig empfängt Union Berlin. Englische Woche. Zweiter gegen Fünften heißt es an diesem 17. Spieltag. Sören sitzt erwartungsvoll vor seinem Fernseher und auch Birgit und Daniel lassen sich wieder auf ihre Sofas fallen. Es ist Lockdown und bundesweit müssen Fans ihre Mannschaften vor den heimischen Empfangsgeräten unterstützen. Auch die drei Mitglieder des Harthaer RB-Fanclubs „De Middlsaxn“.

Die Gemeinschaft und das Miteinander fehlt

Ein Foto mit Symbolcharackter in diesen Coronazeiten. „So sitze ich aber natürlich nicht alleine vorm Fernseher“, sagt Sören Pauli. Quelle: Privat

Sören Pauli begeht die Spiele zur Zeit eher etwas gelassener. „Eine halbe Stunde vor Spielbeginn schalte ich den Fernseher an und mache mir während des Spiel ganz gemütlich ein Bier auf. Ich ziehe mir aber kein Trikot an oder so“, sagt der stellvertretende Vorsitzende des Harthaer Fanclubs. Es sei nun einmal jetzt etwas anders. Die Gemeinschaft und das Miteinander würden fehlen. Das Gemeinsame beschränke sich auf die Whatsapp-Gruppe des Fanclubs. Vor, nach und während jedem Spiel wird im Chat diskutiert. Doch auch ohne Stadionbesuch verpasse er kaum ein Spiel. „Ich nehme mir immer extra die Zeit, wenn RB spielt“, sagt er. Und auch Fußballemotionen kämen bei ihm Zuhause auf. „Wenn ein Tor fällt schreie ich auch. Meine Frau erschrickt dann manchmal“, sagt Sören Pauli mit einem Lachen in der Stimme.

Zuhause in weiß

Birgit ist wie immer gut auf das Spiel vorbereitet. Vor dem neuen, großen Fernseher, den sie sich extra für das Fußballschauen daheim angeschafft hat, hat sie ihre Schals von Verein und Fanclub drapiert. Das Heimtrikot hat sie sich übergezogen. „Bei jedem Spiel habe ich das passende Trikot an. Bei den Heimspielen das weiße und bei den Auswärtsspielen das blaue“, sagt sie. Es sind ihre Rituale, um auch im Lockdown die Spiele ihrer Mannschaft zu zelebrieren. 2016 hatte sie ein Bekannter zu einem Spiel nach Leipzig eingeladen und irgendwie sei sie an dem Verein hängengeblieben. Ein Jahr später trat sie dem Harthaer RB-Fanclub bei. Seitdem habe sie kaum ein Spiel verpasst. „Einmal habe ich gefehlt und da haben wir 8:0 gegen Mainz gewonnen – Mainz 08“, sagt Birgit lachend.

Emotionen kämen bei ihr auch zuhause vor dem Fernseher auf. „Jedes Tor wird laut gefeiert“, berichtet sie. Das Stadion und die gemeinsamen Busfahrten zu den Spielen vermisse sie aber unendlich, sagt die Kriebsteinerin.

Zur Halbzeit steht es zwischen Leipzig und Union noch 0:0. Biggi hatte auf ein 2:1, Daniel auf ein 3:1 getippt. Doch die Tore lassen noch auf sich warten. Leipzig war in den ersten 45 Minuten überlegen, konnte jedoch noch nicht das richtige Mittel gegen das Berliner Abwehrbollwerk finden, ist die Meinung der TV-Experten. Gute Chancen waren Mangelware. „Es wird ein schweres und interessantes Spiel“, hatte Daniel vor dem Spiel vorhergesagt.

Alleine ärgert man sich anders

Daniel Teichert hatte gegen Union auf ein 3:1 Sieg getippt, am Ende hieß es zwar nur 1:0 mit der Saisonleistung seiner Mannschaft ist Daniel dennoch sehr zufrieden. Quelle: Privat

„Es ist jetzt schon was anderes, als im Stadion dabei zu sein. Die Emotionen zuhause sind nicht so stark. Und auch die Spiele vorm Fernseher zu sehen ist ohne Fans im Stadion gewöhnungsbedürftig. Man hört ja nur noch die Spieler und Trainer“, sagt Daniel Teichert. „Natürlich jubel ich auch zuhause. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand da regungslos davor sitzt. Aber der Unterschied ist natürlich erheblich. Es wirkt eben anders, wenn man sich alleine oder mit 40 000 anderen ärgert oder freut“, sagt der Middlsaxe.

Tor! In der 70. Minute ist es endlich soweit. Emil Forsberg netzt für die Roten Bullen zum 1:0 ein. Leipzigs Trainer hat ein gutes Händchen bewiesen. Erst zehn Minuten zuvor wechselte er den Schweden ein. Nachdem Marcel Sabitzer in der 68. das Tor nur um Zentimeter verfehlt hatte, drischt Forsberg zwei Minuten später den Ball nach einem Doppelpass mit Olmo in die Maschen.

Die richtige Ablenkung und doch moralisch fragwürdig

Der Fußball sei in Zeiten des Lockdowns genau die richtige Ablenkung, ist die einhellige Meinung der drei Harthaer Middlsaxn. „Ohne Fußball würde noch mehr fehlen. Es ist im Moment ja alles heruntergefahren, da ist das schon immer ein kleines Highlight, auf das ich mich freue“, sagt Sören. „Dennoch stell ich es moralisch schon in Frage, dass die Bundesliga weiter spielen darf.“ Daniel stimmt ihm zu. „Es ist eine schöne Abwechslung, aber es geht auch um die Verhältnismäßigkeit. Während die Fußballer noch spielen, dürfen andere Menschen gar nicht mehr arbeiten gehen. Meine Frau ist Friseurin und muss jetzt zuhause bleiben.“ Sich jeden Tag über die Situation aufzuregen, würde aber nichts bringen. Es seien eben gerade alle in der selben Situation, mit der man umgehen müsse. „Wir müssen einfach das Beste daraus machen. Und wenn jetzt auch noch der Sport wegfallen würde, was machen die Menschen dann? Es ist einfach im Moment ein kleiner Lichtblick“, sagt Daniel Teichert. „Fußball ist einfach Teil der gelebten Kultur. Ich finde es gut, dass noch gespielt wird, und dass brauch man auch den Spielern nicht zu neiden. Ich finde, dass man das nicht mit Schulschließungen vergleichen sollte. Das ist wie mit Äpfeln und Birnen. Und ohne den Fußball hätten wir gar keine Freude mehr“, sagt Birgit.

Nach 93 Minuten pfeift der Schiedsrichter das Spiel ab. Die Leipziger können ihre Tabellenposition festigen. Ein gelungener Abend, Ein Lichtblick. Und immerhin ist der Heimweg an diesem Mittwochabend nicht so lang.

Von Tim Niklas Herholz