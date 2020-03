In Hartha ist Mathematik olympisch

Hartha

Unter einer richtigen Prüfungsatmosphäre durften gestern die Grundschüler aus der Region am Harthaer Martin-Luther-Gymnasium ihr Können zeigen. Dort, wo sonst die Abiturienten ihre Klausuren schreiben, rechneten rund 50 Grundschüler von 13 Schulen aus der Region, was das Zeug hält. Dort fand nämlich die zweite Stufe der Mathematik-Olympiade statt. Das hieß, es wurde hochkonzentriert gerechnet, ganz ohne Hilfsmittel. Fürs Foto machte Lina Saupe aus der 3a der Sigismund-Reschke-Grundschule in Leisnig allerdings eine Ausnahme.

Wilfried Trumold, Schulleiter der Harthaer Grundschule mit dem Siegerpokal. Den durften seine Schüler am Ende auch mitnehmen. Quelle: Sven Bartsch

Nach der Bearbeitung der Aufgaben gab es natürlich auch eine Pause, in der Hartharena durfte getobt werden, während sich die Prüfer um die Auswertung der Ergebnisse kümmerten. Dabei erhielten sie allerdings auch Unterstützung. Die Schüler aus der 9b vom Harthaer Gymnasium halfen mit, die besten Mathekönner zu finden und auszuzeichnen. Da gab es pro Stufe jeweils drei Gewinner. Für die beste Einzelleistung aller Teilnehmer wurde Emma Schirmer aus der vierten Klasse der Grundschule in Technitz ausgezeichnet, ihr fehlte am Ende nur ein Punkt von der Gesamtpunktzahl. In der Gesamtwertung der Schulen gewannen die Harthaer. Emma darf auf jeden Fall nun zur dritten Stufe weiter nach Chemnitz fahren,m

Von Vanessa Gregor