In Hartha kein Krippenspiel zu Lichtmess

Hartha

Viele Weihnachtsbäume stehen wohl nicht mehr in den Wohnstuben. Dabei geht die Weihnachtszeit gerade erst zu Ende – zumindest im Kirchenkalender. In Großweitzschen wollte die Harthaer Kirchgemeinde das Ende der Weihnachtszeit mit einem Krippenspiel begehen.

„Lichtmess hat bei uns eigentlich keine große Tradition. Erst vor einigen Jahren wurde es im Liturgischen Kalender so zu sagen wiederentdeckt. Seitdem ist der 2. Februar im Kirchenjahr das offizielle Weihnachtsende“, sagt Harthas Pfarrerin Maria Beyer. In diesem Jahr habe die Gemeinde die Feierlichkeiten zu Lichtmess zwei Tage auf den Sonntag vorziehen wollen. „Anfang Januar führen unsere jüngeren Christlehrenkinder gewöhnlich ihr Krippenspiel auf. Wegen der andauernden Coronapandemie und dem Lockdown wollten wir den Termin möglichst weit nach hinten schieben, damit die Kinder zu ihrem Auftritt kommen können. Lichtmess wollten wir dazu als Anlass nehmen.“ Doch auch daraus wird nun nichts. „Weiterhin finden nur Kurzandachten statt.“ Wie auch schon zu Weihnachten dauern die Gottesdienste nur zwischen 30 und 45 Minuten. Gesungen werden darf in den Kirchen nicht. Die Andachten werden nur noch von Orgelmusik untermalt. Liedertexte werden vorgelesen. „Masken tragen und Abstand halten“ lautet das Gebot.

Weihnachtsgefühle im Lockdown

Trotz aller Einschränkungen hat Maria Beyer aber auch der nun ablaufenden Weihnachtszeit Positives abgewinnen können. „Es war alles ein wenig kleiner. Weihnachtsgefühle kamen dennoch auf. Es kamen zwar nur wenige Menschen in die Kirchen, ich kam mir teilweise schon ein wenig verloren vor. Es war sehr still. Aber es war alles sehr schön geschmückt und sehr familiär. Man konnte eine gute Atmosphäre spüren. Und auch die Leute die kamen, waren sehr berührt“, sagt Harthas Pfarrerin.

Auch im Lockdown sind die Kirchen generell weiter geöffnet, weil sie auch Therapiezentrum seien. „Die Gottesdienste sind ja nicht nur Kulturveranstaltungen, sondern auch Fürsorge“, sagt Pfarrerin Beyer. Anmeldungen zu den Gottesdiensten wie am Heiligabend bedürfe es nicht mehr, weil nur noch wenige Besucher kämen.

Die Kirche kommt nach Hause

Dafür kommt die Kirche aber bald zu den Menschen nach Hause. Online und als Video. Die Harthaer Gemeinde hat sich zur Bibelwoche mit anderen Gemeinden der Region zusammen getan. Eine Woche lang bereiten die Pfarrer und Pfarrerinnen Bibeltexte filmisch auf und stellen sie ins Netz.

Von Tim Niklas Herholz