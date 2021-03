In Hartha sind die Azubis auf Spannung

Hartha

Hunderte Kontakte und ebenso viele Meter Kabel in verschiedenen Farben. Das ungeübte Auge kann da schnell den Überblick verlieren. Nicht so Aileen Ehrlich und Tobias Reißmann. Die beiden 17-Jährigen haben im vergangenen Jahr ihre Ausbildung bei der Dr. Günther Schaltanlagen GmbH in Hartha begonnen.

Pläne richtig lesen und verstehen, Klemmen aufrasten und die ersten Aderleitungen verlegen. In Hartha werden wahre Fachkräfte ausgebildet. Elektroniker für Automatisierungstechnik – so dürfen sich Aileen und Tobias nennen, wenn sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Die Lehre dauert dreieinhalb Jahre.

Das Leben in den Händen halten

Die Motivation bei den beiden aber stimmt. „Mich begeistert vor allem das Handwerkliche an dem Beruf. Und wenn der fertige Kasten auf der Baustelle angebracht wird, sehe ich, was ich geschafft habe und bin stolz darauf“, sagt Aileen. „Ich finde toll, dass es so viele verschiedene Einsatzbereiche für die Schaltkästen gibt. Es ist jedes Mal etwas anderes“, sagt Tobias. Sei es in einer Waschanlage für Kisten einer Wurstfabrik, für einen Stausee oder eine Kläranlage – das Einsatzgebiet der Schaltanlagen aus Hartha ist riesig.

Ungefähr zwei Wochen brauchen sie um einen Schaltkasten komplett zu bestücken und zu verkabeln, sagen die beiden. Dabei arbeitet immer jeweils einer alleine an einem Kasten. „Jeder hat seine eigene Herangehensweise und beim Beschriften natürlich seine eigene Handschrift. Deshalb arbeiten wir alleine, damit kein Durcheinander entsteht“, erklärt Aileen. „Bei der Überprüfung des fertigen Schaltkastens bin ich immer gespannt, ob ich Fehler gemacht habe“, sagt Tobias. Es kommt schon mal vor, dass ein Kabel die falsche Farbe hat. „Dann müssen wir das Kabel in der richtigen Farbe neu einziehen“, erklärt Aileen. Das ist wichtig. Denn die Farben können signalisieren, wo der Kasten angefasst werden darf. „In der Schule vermitteln uns die Lehrer, dass wir das Leben anderer in den Händen halten“, ist sich Tobias seiner Verantwortung bewusst.

Doppelter Ertrag nach langer Suche

Seit 1992 stellt die Firma im Gewerbepark Hartha Süd Schaltkästen für Abnehmer in ganz Deutschland her. 2010 übernahm Thomas Mielke den Betrieb. „2015 haben wir begonnen nach Auszubildenden Ausschau zu halten und wir haben uns die Suche nicht einfach gemacht. So eine Ausbildung kostet viel. Das ist Geld, das wir gerne ausgeben, aber nur für Leute mit der richtigen Einstellung“, sagt der Geschäftsführer. Mit Aileen und Tobias hat er die Richtigen gefunden. „Viele Menschen machen nur Dienst nach Vorschrift. Aber die beiden engagieren sich und denken geradeaus“, sagt Thomas Mielke.

Eigentlich war der Plan nur einen Auszubildenden einzustellen. Nach der jahrelangen Suche sind es dann aber doch zwei geworden. „Die beiden sind einfach so tolle Menschen. Die passen einfach gut hier rein“, sagt Chef Mielke.

Viele trauen sich nicht

Frauen sind selten in der Branche. „Ich glaube viele Mädchen trauen sich einfach nicht, weil der Beruf als Männerdomäne gilt“, sagt Aileen. In der Schule sitzt sie alleine als einziges Mädchen mit 29 Jungen im Klassenraum, aber das mache ihr nichts aus, sagt sie. Und auch viele alteingesessene Fachkräfte seien überrascht gewesen, als Aileen das erste Mal in der Werkstatt war. „Die kannten es ja nur, mit anderen Männern zusammen zu arbeiten“, sagt Thomas Mileke. Probleme gäbe es aber keine. Aileen habe neuen Wind in die Werkstatt gebracht und alle Mitarbeiter würden sie voll und ganz respektieren. „Die Frauen müssen sich absolut nicht hinter den Männern verstecken“, sagt Thomas Mielke.

Von Tim Niklas Herholz