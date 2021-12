In Hartha wird gebaut für Kinder

Hartha

In Hartha und dem Ortsteil wird im kommenden Jahr weiter investiert beziehungsweise gebaut, damit es die Kinder in den Kindereinrichtungen besser haben. Ein Projekt betrifft das Kinderhaus an der Straße der Jugend.

„Dort muss noch ein Projekt umgesetzt werden, welches den Brandschutz betrifft“, informiert Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Hier hat das Bauamt der Stadt angemahnt, dass Handlungsbedarf bestehe, denn nur mit der brandschutztechnischen Ertüchtigung bleibt die Betriebserlaubnis für die Kindereinrichtung erhalten.

Die Arbeiten befinden sich im dritten Bauabschnitt, der rund 341 000 Euro kostet. Die Kosten sind im Haushaltsplan der Stadt eingeordnet. Die Flucht- und Rettungswege müssen abgeschottet werden. Dafür werden Brandschutztüren eingebaut. Ein Lagerraum entsteht neu.

Krümelburg wird aufgestockt

Gebaut werden soll auch in Gersdorf in der dortigen Kindereinrichtung „Krümelburg“. Dies ist ein Projekt, welches in den nächsten Doppelhaushalt der Kommune einfließt. Dieser deckt die Jahre 2022 und 2023 ab.

„Dafür wird ein Zimmer vollkommen neu gebaut“, erläutert Kunze. Auf dem dortigen Flachbau, wo sich derzeit die Küche befindet, soll eine weitere Etage aufgestockt werden.

Genutzt werden soll das Zimmer für die Hortkinder der Gersdorfer Grundschule, die unmittelbar daneben lernen. Die Kindertagesstätte Krümelburg betreut nicht nur die Kindergartensteppkes, sondern hat auch auf die Hortkinder ein Auge.

„Die Anforderungen an die Räumlichkeiten für die Betreuung der Kinder steigen, was den Platzbedarf anbelangt“, erklärt Kunze die Notwendigkeit der Baumaßnahme. Deswegen müsse mehr Platz geschaffen werden. Die Kosten für die Baumaßnahmen belaufen sich auf rund 256 000 Euro. Zu zwei Dritteln werden die Baukosten gefördert. Träger der Kinder-Einrichtung ist die Kommune.

