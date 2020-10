In Harthas Ortsteilen ist noch Platz zum Bauen

Hartha

Ruhe, unverbaute Ausblicke, die gute Landluft. Immer mehr Menschen folgen dem Ruf der ländlichen Regionen. Sie sind der großen Städten überdrüssig geworden und sehnen sich nach bezahlbarem Wohnraum, den eigenen vier Wänden und viel Platz, damit sich die Kinder so richtig austoben können. Städte wie Leisnig können in den letzten Jahren eine enorm gestiegene Nachfrage nach Immobilien und Baugrundstücken verzeichnen. Auch Hartha scheint so langsam an Interessenten zu gewinnen.

„Im Jahr 2020 hatten wir 15 Anfragen für Neubauten“, sagt der Harthaer Bürgermeister Ronald Kunze. Man könne nicht von einem „Bau-Boom“ reden, aber es sei schon eine gestiegene Nachfrage zu verzeichnen. In der Stadt selber gäbe es keine Bauflächen. Nicht schlimm, wollen sich die meisten Interessenten doch in den ländlichen Ortslagen niederlassen.

Gerade im ländlichen Raum sind Grundstücke noch zu erschwinglichen Preisen zu haben. Das schlägt sich auch in der Umfrage „Familienkompass“ nieder. Die Einwohner aus ganz Sachsen konnten ihre Regionen in den verschiedensten Bereichen mit den Noten von 1 bis 5 bewerten. Hartha und Leisnig bildeten hierbei ein gemeinsames Benotungs-gebiet und schlossen im sächsischen Vergleich bei dem Wohnungsangebot und den Wohnkosten überdurchschnittlich gut ab.

In Hartha würden, laut Bürgermeister Kunze, die Quadratmeterpreise je nach Lage und Beschaffenheit der Grundstücke zwischen 12 und 50 Euro liegen. Es handele sich dabei jedoch nur um den so genannten Grundstücksverkehrswert. Dieser wird jährlich vom Landratsamt bestimmt. Da die meisten Grundstücke in Hartha jedoch von privaten Verkäufern angeboten würden, hätten diese dann das letzte Wort.

Generell müsse bei Neubauten in Hartha, aber auch in anderen Städten, immer darauf geachtet werden, dass moderne Ansprüche im Einklang mit der vorhandenen Bausubstanz stünden, so Kunze. „Wenn in einer Straße zehn alte Häuser mit Spitzdach stehen, kann ich nicht einen Komplex mit Flachdach dazwischen setzen“, sagt der Bürgermeister. Der Stadtrat würde sich aber neumodischen Bauvorhaben gegenüber immer weiter öffnen.

Laut „Familienkompass“-Befragung ist die Internetanbindung in Hartha ein Problem. Für die langsame Verbindung werden Hartha und Leisnig in der Umfrage abgestraft. 3,57 – Fast eine Schulnote schlechter als der sächsische Durchschnitt von 2,63. Aber Hartha schafft Abhilfe. Bereits Ende nächster Woche soll der erste Spatenstich zum Breitbandausbau in der Stadt Hartha erfolgen. Alle Haushalte sollen Zugang zu dem neuen Glasfasernetz bekommen. Schon in zwei Jahren sollen die Kabel verlegt und einsatzbereit sein, berichtet Bürgermeister Ronald Kunze.

Familienkompass 2020 Hartha/Leisnig Spielplätze, Internet Quelle: Familienkompass Sachsen 2020

Im Großen und Ganzen fühlen sich die Bewohner Harthas jedoch wohl in ihrer Stadt. Die Benotung mit 1,95 liegt zwar etwas unter dem sächsischen Durchschnitt, spricht aber auch für sich.

