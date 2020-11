In Haßlau das Essen jetzt einfach aus dem Wald holen

Haßlau

Angenehm ruhig ist es immer rings um den Waldgasthof Margarethenmühle. Auch dann, wenn gerade nicht Corona für eine Zwangspause sorgt. Doch die Stille, die jetzt über den umgebenden Wald hinaus bis in die Gasträume herrscht, ist alles andere als angenehm für das familiäre geführte Unternehmen. Die Hände in den Schoß legen und Abwarten wollen und können die Firleys, die den Gasthof inmitten des Zweiniger Grundes in dritter Generation bewirtschaften, allerdings nicht.

Keine Hoffnung für Dezember

Zu tun gibt es immer, dafür sorgen nicht nur der Biber im Wald, sondern auch die Tiere des kleinen „Streichelzoos“, für den die Margarethenmühle seit Jahrzehnten bekannt ist. Was fehlt sind die Einnahmen. Nur ein paar Hotelzimmer sind noch belegt, mit Geschäftskunden, was ja derzeit noch gestattet ist. In den Gasträumen ist es still und kühl. Die wiederholte Schließung der Gaststätten im Zuge des sich erneut ausbreitenden Corona-Virus ist für Florian Firley, den Sohn der Wirtsfamilie, der als Angestellter inzwischen das Marketing des Unternehmens managt, nicht überraschend gekommen. Gleichwohl habe man gehofft – dass es vielleicht auch ohne Schließung funktionieren würde. Im Hinterkopf aber schwirrte schon länger die Gewissheit, dass es wohl wieder Einschränkungen geben würde. Florian Firley sieht die Schließung von Gaststätten und Hotels auch für den Dezember nicht aufgehoben. Und er hofft, dass die angekündigte Novemberhilfe zügig ausgezahlt wird.

Alle zwölf Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, doch die laufenden Kosten bleiben. Statt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt sich Sabine Firley mit Formalien und Anträgen. Ohne Steuerberater ginge das alles nicht, sagt sie. Die Ungewissheit über die Höhe der finanziellen Unterstützung nagt. Genauso wie die Existenzängste, die man als Selbstständiger ja eigentlich immer habe. „Weiter geht es immer irgendwie“, sagt Sabine Firley, „aber man will ja auch ein gewisses Niveau halten.“

Auch wenn es ein Tropfen auf den heißen Stein ist – mit einem Abholservice wollen die Firleys ihren Kunden in diesen Wochen und Monaten zeigen, dass sie da sind und – da bleiben wollen. Seit dem Buß- und Bettag bieten sie an Feiertagen und den Wochenenden wie bereits im Frühjahr abends und mittags eine Karte an. Die ist verkleinert worden, angepasst an die neuen Umstände. „Ein Steak brauche ich da nicht drauf schreiben, bis das beim Gast zu Hause auf dem Teller liegt, ist es dahin.“ Weil die Gäste kein Essen in privatem Geschirr mitnehmen dürfen, und Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit für die Firleys in ihrem Waldgasthof eine große Rolle spielen, ist umweltverträgliches Einmalgeschirr angeschafft worden.

Auf der Suche nach neuen Partnern

Und die stille Zeit wird genutzt – für den Blick in die Zukunft. Um ein paar neue potenzielle Partner zu finden, die wie die Margarethenmühle Wert auf Nachhaltigkeit legen. „Wir wollen unsere Weinkarte regionalisieren“, erzählt Florian Firley. Dafür waren die Haßlauer beispielsweise auf drei Weingütern in Meißen und Dresden unterwegs. Und haben einen Bio-Ziegenhof bei Mügeln besucht.

