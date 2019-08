Hochweitzschen

Ausgelassen und beschwingt ging es bei der Brücke Wohnstätten GmbH am Sonnabend zu. Denn hier stieg das Sommerfest zum Thema „ Hochweitzschen tanzt“. Die Bewohner hatten dazu extra ein eigenes Tanzprogramm einstudiert. Das war aber streng geheim, die Mitarbeiter des Betreuungs -und Pflegeteteams hatten keine Ahnung, wie die Geschäftsführer Sebastian Lässig und Lars Werner sagten.

Um die 150 Bewohner leben derzeit bei der Brücke. Das sind Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung, die in differenzierten sozialtherapeutischen Wohnformen, in drei Außenwohngruppen sowie im ambulant betreuten Einzel- und Paarwohnen betreut und begleitet werden. Ein Team aus Heilerziehungspflegern, Sozialpädagogen, Krankenschwestern sowie Bundesfreiwilligendientleistenden oder FSJlern betreut die Bewohner, von denen jeder eine Einzelne nach seinem persönlichen Hilfebedarf betreut und gefördert wird.

„Wir haben auch Außenwohngruppen, wo täglich mal jemand nach dem rechten sieht“, sagt Lars Werner über eine Wohn -und Betreuungsform, die auf Selbstständigkeit gerichtet ist. 30 Bewohner gehen sogar arbeiten –in den Behindertenwerkstätten der Diakonie in Roßwein und Hartha. Das sind die Frühaufsteher unter den Brückenbewohnern.

Am Sonnabend kamen sie nun alle vor dem Haus „Zum Rehkitz“ zum Feiern zusammen. Das Wetter spielte auch mit, es regnete nicht und war auch nicht zu warm. Zum Einheizen hatten die Veranstalter den Rock’n’Roll-Club „Caddy“ aus Sermuth engagiert, die auch den Boogie-Woogie nach Hochweitzschen brachten. Und dessen Tänzerinnen und Tänzer wirbelten stilecht in den Uniformen der US-Armee der 1940er Jahre zum Genreklassiker „The boogie woogie bugle boy“ über die Tanzfläche auf dem Festgelände. Das gehört sich so, denn schließlich sangen die Andrew-Sisters diesen Gassenhauer in den 40ern ebenfalls in Uniform.

„Das Sommerfest ist das Highlight für unsere Bewohner und ihre Angehörigen“, sind sich die Brücken-Geschäftsführer Lars Werner und Sebastian Lässig einig. Darauf fiebern sie das ganze über hin. Und man sieht den Leuten die Freude darüber auch an. Natürlich feierte auch das Pflege- und Betreuungsteam mit. Das zählt derzeit um die 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Davon gehen einige in Rente und hinterlassen Lücken“, sagt Sebastian Lässig. Darum sind Heilerziehungspfleger, Ergotherapeuten und andere Bewerber aus Heil -und Pflegeberufen willkommen bei der „Brücke Wohnstätten GmbH“ in Hochweitzschen. Zu dieser gehört auch ein Pflegeheim, das derzeit aber ausgebucht ist. Es gibt Wartelisten.

Von Dirk Wurzel