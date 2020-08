In Kemmlitz Quad fahren bis zur Unkenntlichkeit

Kemmlitz

Das große Knattern hatte etwas Befreiendes: Zum zweiten Mal gab es ein gesamtsächsisches Treffen von Leuten, die beim Motorradfahren unter dem Sammelbegriff Quad auf vier Reifen unterwegs sind. Auf der Moto-Cross-Strecke von Weiße Erde Kemmlitz wollten sie mal wieder in großer Runde unter sich sein – auf ihre Weise.

Start frei für den Straßencorso. Quelle: Quad- &ATV-Freunde Mittelsachsen

„Im übertragenen Sinne haben schon alle mit den Hufen gescharrt“, sagt Marcel Mosch aus Hartha. Er und seine Mitstreiter und Mitfahrer von den ATV-&Quad-Freunden Mittelsachsen gehören zu den Organisatoren des Treffens. 450 Gäste auf 240 Fahrzeugen waren am Wochenende auf und an der Strecke von Weiße Erde Kemmlitz zu Gast. Knapp hundert von ihnen gingen auf den etwa 40 Kilometer langen Straßenkurs rund um den Kaoline-Tagebau. Das Landratsamt Nordsachsen hatte das ebenso bewilligt wie der Tagebaubetreiber. Zum Zelten stellte ein Landwirt eine Wiese zur Verfügung.

Ein Höhepunkt des diesjährigen Treffens war der Heiratsantrag von Sebastian Anders an Lisa Kuhndt. Die beiden kommen von den ATV & Quad Freunden Leipzig, die hauptsächlich an der Spitze des Organisatoren-Teams stehen. Marcus Lempe und Sebastian Anders waren federführend auf Seiten der ATV & Quad Freunde Leipzig.

So werden standesgemäße Heiratsanträge gemacht. Quelle: Quad- &ATV-Freunde Mittelsachsen

Unterstützung gab es von vielen Seiten, unter anderem in Form von Sponsoring, aber auch von Verein zu Verein. Für die Frühstücksbeutel sorgte zum Beispiel der Harthaer Feuerwehrverein.

Kuhle fürs Quadfahrer-Herz

Auch sonst bot das Treffen einiges, was das Quadfahrer-Herz höher schlagen lässt, zum Beispiel: ein ordentliches Schlammloch auf dem Cross-Gelände des MSC Weiße Erde Kemmlitz. Der Herausforderung, diese erfolgreich zu durchqueren, stellten sich die Fahrer mit sichtlichem Vergnügen – und bis zur Unkenntlichkeit.

Was bleibt nach dem Treffen: Viel Arbeit beim Putzen. Quelle: Quad- &ATV-Freunde Mittelsachsen

„Die Schlammbegeisterten unter uns kamen definitiv nicht zu kurz, sei es durch den anfänglichen Regen oder durch die neue Schlammgrube. Einige putzen immer noch, glaube ich“, lacht der Harthaer und spricht da wohl aus Erfahrung. Nicht wenige der Fahrer verzichteten lieber auf die Straßenausfahrt zugunsten der – im wahren Wortsinn - Schlammschlacht. So hatten sowohl die Offroad- als auch die Onroad-Fahrer etwas von dem Treffen.

Manche hatten die Schlammschlacht schon bei der Anreise, zum Beispiel kam die Gruppe aus Dresden im strömenden Regen in Kemmlitz an.

Weiteste Anreise: Schweiz

Aus allen Ecken und Enden Sachsens knatterten die Gäste an die MSC-Strecke, aus benachbarten Bundesländern sowie aus anderen Teilen Deutschlands. Die weiteste Anreise hatten Gäste aus der Schweiz.

„Nach der Premiere im vergangenen Jahr war schnell klar, das würde keine einmalige Geschichte bleiben. Von den schwierigen Umständen durch die Corona-Bestimmungen haben wir uns nicht abhalten lassen.“ Das Ereignis beziehungsweise der große Zuspruch spreche für sich. Alle wollten mal wieder eine große Quadfamilie sein, und das habe funktioniert. So wurden am Lagerfeuer, bestehend aus mehreren Feuerkörben, schon wieder Pläne geschmiedet fürs nächste Treffen.

„Die Leute wollen gern in Gesellschaft sein. Sie sehnen sich fast danach“, sagt Mosch und schildert, dass dafür auch die Hygienebestimmungen eingehalten werden. Ein entsprechendes Konzept mussten die Veranstalter für dieses Event vorlegen.

Im vorigen Jahr habe sich gezeigt: Es wird sehr geschätzt, wenn ein Treffen sich über ein Wochenende ausdehnt. „Da müssen nicht alle am gleichen Abend wieder nach Hause fahren. Das fördert die Geselligkeit, denn gerade abends sitzt man gern beisammen,“ hieß es weiter. Gestaunt habe er, dass das ganze Wochenende über noch Leute neu ankamen, sogar noch dann, als am zweiten Tag schon lange wieder abgebaut wurde. Die Tendenz fürs nächste Jahr? „Auf jeden Fall gleichbleibend – vielleicht sogar steigend“, sagt der Harthaer. „Die in diesem Jahr da waren, wollen jedenfalls wieder kommen.“

