In Kleinmockritz gibt’s Blaubeeren frisch vom Strauch

Kleinmockritz

Am Sonntag ist es soweit: Auf der Kleinmockritzer Blaubeerplantage von Anna-Sophie Wolters und ihrem Mann Roy sind Selbstpflücker wieder herzlich willkommen. Später als im vergangenen Jahr können die Heidelbeer-Fans loslegen. Das kühle Frühjahr hat den Saisonstart um ein paar Wochen nach hinten verschoben.

Regenwetter kommt früherer Eröffnung in die Quere

Eigentlich hatte Anna-Sophie Wolters schon eine Woche früher die Tore des Hofes für die Ernte öffnen wollen. Die Büsche hingen voll mit satt blauen Beeren. Doch der zuletzt lang anhaltende Regen hatte innerhalb weniger Tage fast alle reifen Kugeln quasi abgespült. Im Vergleich dazu ist der Verlust durch die Vögel, die sich gern an den Pflanzen laben, gering. Es sei dennoch ein gutes Heidelbeerjahr, sagt die 32-jährige Landwirtin, die den Hof in Kleinmockritz vor vier Jahren von ihrer Mutter übernommen hat und hier neben ihrer Arbeit im elterlichen Ackerbaubetrieb eine kleine Pension nebst Café und individuellem Veranstaltungsservice betreibt. „Es werden große Beeren.“ Weil die Sonne in diesem Jahr nicht so extrem scheint, platzen die Früchte nicht so schnell auf. Einmal in der Woche, immer sonntags, können die Sträucher abgepflückt werden. Die Heidelbeere hängt gut am Strauch, die Früchte brauchen Zeit und Sonne zum Reifen.

Auf der Suche nach der perfekten Sorte

Mit 200 Heidelbeer-Sträuchern auf der großen Wiese hinter dem früheren Schweinestall haben Anna-Sophie Wolters und ihr Mann vor fünf Jahren angefangen. Mit der Pflanze hat die junge Landwirtin schon während ihrer Ausbildung Erfahrungen gesammelt. „Es ist eine tolle Frucht, einfach in der Handhabung und sie braucht nicht viel Platz.“ In Kleinmockritz wachsen die Pflanzen in Töpfen. Das liegt einerseits daran, dass sie so besser zu bewässern und zu düngen sind. Außerdem brauchen Heidelbeeren einen speziell an die Bedürfnisse der Pflanzen angepassten Boden, den Anna-Sophie Wolters extra aus Niedersachsen holt. Inzwischen versorgt die junge Familie 350 dieser Töpfe. Sechs verschiedene Sorten Kulturheidelbeeren stehen inzwischen auf der kleinen Plantage. „Wir sind auf der Suche nach der perfekten Sorte“, sagt die Plantagen-Chefin. Sie möchte die Erntezeit verlängern, sucht deshalb nach später reifenden Heidelbeeren.

Im Herbst wird weiter nachgepflanzt

Egal ob früh oder spät – gepflückt werden müssen alle Blaubeeren mit der Hand. Das ist aufwändig. Etwa eine dreiviertel Stunde braucht ein geübter Pflücker für einen Fünf-Liter-Eimer. In den ersten Jahren haben die Wolters das noch selbst gemacht und die Früchte auf dem Wochenmarkt verkauft. Doch das hat sich trotz Kauffreude nicht rentiert, weil der Aufwand zum Verpacken und Etikettieren zu groß gewesen ist. Im vergangenen Jahr probierten sie deshalb die Selbstpflücke, die sehr gut angenommen wurde. Auch für die Bewässerung ihrer Plantage haben sie sich etwas einfallen lassen. Statt wie anfangs alles selbst und händisch zu gießen, gibt es jetzt eine automatische Tröpfchenbewässerung. Im Herbst sollen noch einmal 100 Pflanzen zur Kleinmockritzer Heidelbeerfamilie dazukommen. Platz für Erweiterung der Plantage ist auf dem etwa einen halben Hektar großen Gelände noch genug.

Wer zur sonntäglichen Selbstpflücke zwischen 10 und 17 Uhr vorbeikommt, kann wieder in den Genuss von Kornkäfers Heidelbeertorte kommen. Die backt Anna-Sophie Wolters zusammen mit ihrer Mitarbeiterin nach einem Geheimrezept. Allerdings gibt es die Leckerei in diesem Jahr nur zum Mitnehmen. Das hat auch mit Corona zu tun, aber auch generell mit der Schwierigkeit, Mitarbeiter zu finden, die sonntags bereit sind in dem kleinen Kornkäfer-Café zu arbeiten.

Von Manuela Engelmann-Bunk