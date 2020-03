In Mittelsachsen ist noch niemand an Corona erkrankt

Döbeln/Freiberg

In Mittelsachsen ist noch niemand an dem Corona-Virus erkrankt. Es befinden sich auch keine Personen mehr in der Überwachung.

„Dennoch bereiten wir uns auf eine Erkrankungswelle vor“, so die Amtsärztin Dr. Annelie Jordan. So tagte Montagmorgen erstmals ein Krisenstab im Gesundheitsamt. Er besteht aus verschiedenen Ärzten und Beschäftigten des Gesundheitsamtes und wird sich fast täglich treffen. „Wir brauchen immer den neusten Stand und müssen unsere Arbeit daran ausrichten“, so Jordan. Dabei erfolge eine enge Abstimmung mit dem Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (SMS).

Pandemiepläne werden geprüft

Derzeit werden nochmals die Pandemiepläne des Landkreises genau geprüft. Darin sind unter anderem Adressen und Informationen zu Einrichtungen und Ärzten sowie allen Beteiligten im Infektionsfall gebündelt. Dazu zählen Apotheken, Pflegeeinrichtungen, Alten-, Pflegeheime, ambulante Pflegedienste, Desinfektoren, Abfallunternehmen, Wasserversorger und die Gemeinden. Darin wird aufgelistet, bei welcher Krankheit wie vorgegangen wird: von der Ermittlung von Kontaktpersonen bis zum Transport von Proben.

Die Amtsärztin betont erneut, dass man nicht in Panik verfallen solle.

Händewaschen ist das A und O

Wichtig sei, in der Virenzeit die Hygiene zu beachten: „Intensives Händewaschen mit Seife. Wir empfehlen, das Händeschütteln zu vermeiden und sich nicht ins Gesicht zu fassen, gerade wenn man draußen ist und die Hände nicht gewaschen sind.“ Anrufe im Gesundheitsamt werden zentral unter der Telefonnummer 03731/ 799-6249 entgegengenommen. Es gehen täglich zwischen 350 und 400 Anrufe ein. Dort sollten sich bitte auch präventiv alle Reiserückkehrer aus den benannten Risikogebieten melden.

Arztpraxen sind informiert

„Bei uns melden sich auch viele Arztpraxen, was beispielsweise den Umgang mit dem Abstrich betrifft“, so Dr. Jordan. Arztpraxen jeglicher Fachrichtungen sind inzwischen von der Kassenärztlichen Vereinigung informiert worden. „Patienten, die typische Symptome schildern, sollten sowohl am Telefon als auch im persönlichen Vor-Ort-Gespräch bereits bei der Anmeldung zu ihren vergangenen Reisen und nach ihren Kontakten zu anderen, möglicherweise Infizierten, befragt werden. „Deuten sich Hinweise auf eine Corona-Ansteckung an, ist in jedem Einzelfall, je nach Schwere der Symptomatik, die häusliche Absonderung oder stationäre Einweisung erforderlich“, erklärt Dr. Jordan.

Haustiere stellen kein Risiko dar

Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt erreichen derzeit Anfragen zum Corona-Virus im Zusammenhang mit Haustieren. „Dem Friedrich-Loeffler-Institut und dem Robert Koch-Institut wurden bisher keine Informationen aus China oder anderen von SARS-CoV-2 betroffenen Ländern bekannt, die auf eine besondere Rolle von Haus- und Nutztieren schließen lassen“, heißt es in der Mitteilung des Friedrich-Löffler-Institutes. Ebenso gäbe es keine Hinweise darauf, dass Hunde und Katzen mögliche Überträger darstellen.

Dr. Anke Kunze vom mittelsächsischen Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt gibt bei Nachfragen keine Empfehlungen zum Umgang mit den Tieren. „Wichtig bei Kontakt mit Tieren sind einfache hygienische Maßnahmen, wie Hände waschen“, so Dr. Kunze. Bisher wurden durch ihre Veranlassung keine Tiere auf den Virus untersucht. „Das könnte erst bei wirklichen Erkrankungen und nur im Einzelfall in Frage kommen“, so Kunze abschließend.

Von Thomas Sparrer