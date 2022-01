In Mittelsachsen starben bislang 900 Menschen im Zusammenhang mit Corona

Mittelsachsen

Die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit Corona stehen, hat in Mittelsachsen die 900 erreicht. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt des Landkreises weitere acht Fälle. Innerhalb nur einer Woche sind damit in Mittelsachsen 33 Menschen an oder mit Covid 19 verstorben.

In den Kliniken im Landkreis müssen derzeit 46 Patienten wegen einer Corona-Erkrankung behandelt werden (-4), zwölf von ihnen werden auf der Intensivstation künstlich beatmet (+/-0). Anfang der Woche gab es in den Krankenhäusern Mittelsachsens 68 Corona-Patienten, von denen 18beatmet werden mussten. Der Wert der 7-Tage-Inzidenz beträgt in Mittelsachsen laut Robert-Koch-Institut jetzt 261,7. Das bedeutet einen leichten Anstieg um 6 gegenüber dem Vortag. Vor einer Woche lag der Inzidenzwert bei 315.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Nachweise ist im Landkreis auf 56 334 gestiegen. Das ist ein Plus von 114 gegenüber dem Vortag. Der Zuwachs innerhalb einer Woche beträgt 898.

Von daz/obü