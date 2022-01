In Mittelsachsen steigt Zahl der Omikron-Fälle

Mittelsachsen

Weitere sechs Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gibt es in Mittelsachsen. Die Gesamtzahl steigt damit auf 939. In den Krankenhäusern werden 37 Patienten behandelt (-4), 13 von ihnen werden beatmet (+/-0). Die Inzidenz liegt laut RKI bei 171,5 (+1,7). Das Gesundheitsamt meldet am Freitag zudem 133 neue Fälle (Gesamtzahl:57 019). Auch in Mittelsachsen steigt der Anteil der Omikron-Nachweise weiter an. Aktuell gibt es im Landkreis 87 bestätigte und Verdachts-Fälle. Das Gesundheitsamt kontaktiert die Betroffenen telefonisch. Die Allgemeinverfügung zur Quarantäne hat der Landkreis auf die Virusvariante Omikron angepasst.

Von daz/obü