Mittweida

Die Bevölkerung kann sich am Mittwoch kostenlos testen lassen. Im künftigen Impfzentrum über den Simmel-Markt in Mittweida wird eine Teststation aufgebaut. Von 9 bis 18 Uhr können sich Interessierte ohne Anmeldung einem Schnelltest unterziehen. „Damit gibt es eine Sicherheit vor Weihnachten, denn es gibt auch Personen, die keine Symptome haben und dennoch ansteckend sind“, erklärt der zweite Beigeordnete Jörg Höllmüller. Er betont aber, dass dies immer eine Momentaufnahme sei und man sich dennoch an die Regeln halten müsse. Durchgeführt werden die Tests vom DRK. Auch ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ist vor Ort.

Von DAZ