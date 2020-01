In Ossig dürfen nur Weiber Party machen

Roßwein

Männer nicht erwünscht im Ossiger Landhotel Sonnenhof? Richtig gelesen. Allerdings nur an diesem einen besonderen Tag: Am 1. Februar wird in der Scheune des Landhotels nämlich Weiberfasching gefeiert. Das erste Mal überhaupt laden die Jecken des KC Haßlau ausschließlich die holde Weiblichkeit ein, um sie mit einem Programm zu beglücken.

Programm steht, jetzt wird’s gezeigt

Die 14 KCH-Jungs im Alter von 18 bis 45 Jahren, die das Weiberfasching-Programm gestalten, machen dies aber nicht zum ersten Mal. „Wir sind schon seit Jahren zum Weiberfasching unterwegs, allerdings in Brandenburg“, erzählt Vereinschef Oliver Rühle. Und auch die Frauentagsfeier im Bürgergarten haben die Haßlauer Narren mit diese Programm immer gestaltet. Warum bislang keiner auf die Idee gekommen ist, den Weiberfasching auch zu Hause anzubieten? Man weiß es nicht. Sonnenhof-Chef Markus Weinert hatte den Narren, die sowieso mit ihren Veranstaltungen bei ihm zu Hause sind, jetzt den Vorschlag gemacht. „Und da das Programm ja sowieso steht, machen wir das jetzt einfach mal“, so Oliver Rühle. Also: Nachdem sein Männerteam am 25. Januar wieder in Brandenburg unterwegs ist, tanzt es am 1. Februar ab 19.30 Uhr in Ossig. Für Frauen. „Richtige“ Männer sind an diesem Abend nicht zugelassen.

Zirkusluft in der Scheune

Die dürfen dann eine Woche später wieder mitfeiern, wenn der KCH zum regulären Fasching bittet. Das ist diesmal eine Woche früher als bei allen anderen Jecken, weil es im Landhotel zum regulären Auftakttermin Terminüberschneidungen gegeben hätte. Die beiden Veranstaltungen des KCH finden also am 8. und 15. Februar statt, Einlass wie immer ab 18.30 Uhr, Beginn 19.30 Uhr. Unter dem Motto „Zirkusluft – Manege frei, beim KCH seid Ihr dabei!“ gibt es ein buntes Programm mit allem, was zum Zirkus dazu gehört. Und natürlich dürfen auch die Kids wieder Fasching feiern – am 16. Februar ab 14 Uhr gehört der Sonnenhof ihnen.

Kartenvorbestellung Weiberfasching:direkt über den Sonnenhof unter 034322/69520. KCH-Fasching:03431/704879 oder 034322/42040 – Abholung 26. Januar/2. Februar Ossig oder montags 17 bis 19 Uhr Dorfgemeinschaftshaus Haßlau.

Von Manuela Engelmann-Bunk