In Ossig feiern die Frauen, in Höfchen der ganze Wald

Ossig/Höfchen

„Papier – allemal!“ und „Haßlau Helau“ erschallte es am Sonnabend in den Veranstaltungssälen in Höfchen und Ossig. Während der Karnevals Club Haßlau ( KCH) im Sonnenhof Ossig zum „ Weiberfasching“ geladen hatte, an dem nur Frauen oder sehr gut verkleidete Männer Zutritt hatten, starteten die Närrinnen und Narren des Kriebthaler Faschingsclubs ( KFC) im Saal des Hotels am Kriebsteinsee mit einer Feier für alle in die 52. Saison.

Fasching in Höfchen – dafür gibt´ den erhobenen Daumen von den Gästen aus der Gemeinde Kriebstein. Quelle: Sven Bartsch

Gut besucht waren beide Veranstaltungen, wenngleich es in Ossig zwei drei Leute hätten mehr sein können, wie KCH-Präsident Oliver Rühle sagt. Er stand am Abend als DJ an den Reglern und führte durch das Programm, das ein spezielles ist. „Wir haben das Programm bisher nur außerhalb gespielt, in Brandenburg zum Beispiel. Jetzt sind wir damit erstmals in der Heimat zu sehen, es fragten viele danach“, sagte Oliver Rühle. Das Programm spielen Männer für Frauen, daher der Name „ Weiberfasching“. Ganz regulär startet der KCH am Sonnabend unter dem Motto „Zirkusluft – Manege frei! Beim KCH seid ihr dabei!“ ab 19.30 Uhr im Sonnenhof Ossig in die diesjährige Saison.

Das hat der KFC bereits hinter sich. Im aktuellen Programm sucht ein Klimaflüchtling namens Paul Panther Anschluss im Kriebsteiner Wald. So beginnt nämlich ein Sketch im Gewand einer TV-Kuppelshow des aktuellen Abendprogramms, das am Sonnabend erstmals über die Bühne im Kriebsteinsaal des Hotels am Kriebsteinsee in Höfchen ging. Wald, Tier, Förster, Jäger, Pilze und all die anderen Dinge die Menschen im Wald tun (Vorsicht: nicht jugendfrei) passen allesamt zum diesjährigen Motto der närrischen Saison in Kriebstein. „Die Hirsche springen durch den Wald – beim KFC die Büchse knallt“, lautet das.

„In diesem Jahr haben wir seit langem mal wieder die Kindergruppen im Abendprogramm auftreten lassen – das werden wir jetzt öfter machen“, sagt KFC-Präsident Rico Luge. Um die 20 Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren lernen in zwei Gruppen das karnevalistische Tanzen und wollen ihr Können natürlich auch mal zeigen. Und das taten sie am Sonnabend gleich zu Beginn der Veranstaltung, damit der Abend für die Kinder nicht zu lange und auch dem Jugendschutz entsprochen wird.

Auch wenn die Kriebethaler Narren ihre Veranstaltungen bereits im 5. Jahr in Höfchen austragen, schmerzt der Verlust der alten Feierstätte – dem Kulturhaus der Papierfabrik – noch immer ein wenig, wie Rico Luge erzählt. Aber in seinem neuen Domizil ist der KFC trotzdem gut angekommen und die Bewirtung klappt ebenfalls hervorragend. Das Pächterpaar Daniela Panuschka und Dirk Hanicke stand am Sonnabend selbst hinterm Tresen.

An Gästen kamen am Sonnabend genügend, KFC-Präsident Rico Luge ist zufrieden. Für die Großen geht es am 22. Februar mit der Faschingsgala weiter, für die kleinen am Sonnabend mit dem Kinderfasching.

Von Dirk Wurzel