100 Tage Corona – in der Gastronomie herrscht Alarmstimmung. Kaum ein Wirt kann derzeit kostendeckend arbeiten. Wie sieht die Zukunft für Betroffene in der Region aus? So unterschiedlich die Ausrichtung der einzelnen Lokale, so verschieden ist die Stimmung, wie ein Blick auf Bürgergarten Döbeln, Sonnenhof in Ossig und den Zschaitzer Gasthof Zur Post zeigt.