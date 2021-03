Mittelsachsen/Region Döbeln

Bei den am Sonntag vom Landratsamt Mittelsachsen veröffentlichten Corona-Eckdaten wird eine Gesamtfallzahl von 17 520 seit Beginn der Zählung gemeldet – im Vergleich zu Freitag ein Zuwachs von 213 Fällen. 51 Personen werden stationär behandelt, 13 davon beatmet.

Todesfälle unverändert bei 591

Unverändert bei 591 liegt die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit einer Feststellung des Corona-Virus registriert wurden. In Döbeln wurden seit Zählungsbeginn 3535 Fälle registriert, in Freiberg 7287, in Mittweida 6698.

Ostrau mit Inzidenzwert über 500

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt in Ostrau derzeit vergleichsweise hoch bei 535,7. In Roßwein liegt der Wert bei 373,2, in Döbeln bei 301,1. Hartha kommt auf 287,8, Kriebstein auf 240, Waldheim 212,3. Leisnig hat einen Inzidenzwert von 121,3. Für den gesamten Landkreis gab das Gesundheitsamt einen Inzidenz-Wert von 183,5 an.

Von daz