In Ostrau gibt’s wieder Impftermine

Ostrau

Mehr als 500 Bürger aus den Gemeinden Ostrau und Zschaitz-Ottewig wurden im April dieses Jahres gegen das Coronavirus geimpft. Im Juli machten die mobilen Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) dann noch einmal Halt auf dem Land. Jetzt ruft die Gemeinde erneut alle Impfwilligen dazu auf, sich immunisieren zu lassen. Ob Erst-, Zweitimpfung oder sogar schon die Auffrischimpfung – an insgesamt vier Tagen im Oktober und November gibt es Gelegenheit dazu.

Impfen ohne Anmeldung

So kommt ein mobiles Impfteam am 8. und 10. Oktober in die Turnhalle der Ostrauer Grundschule. An beiden Tagen wird jeweils zwischen 9 und 17 Uhr geimpft. Termine sind dafür nicht notwendig. Einzig, alle erforderlichen Unterlagen sollten mitgebracht werden. Das sind Aufklärungsbogen, Einwilligungserklärung und Anamnesebogen. Je nachdem, welcher Impfstoff gewünscht ist, müssen die entsprechenden Formulare zur Hand sein – und das im besten Fall schon ausgefüllt.

„Alle notwendigen Unterlagen gibt es vorab zum Ausdrucken auf unserer Internetseite. Wer keine Möglichkeit hat, die Formulare auszudrucken, bekommt sie vor Ort zum Impftermin“, erklärt Denise Pönitz, Sekretärin des Bürgermeisters. Sie betont auch, dass alle zugelassenen Impfstoffe an den Terminen in Ostrau vorrätig sind. Egal zu welchem Termin, die Bürger können selbst entscheiden, welches Vakzin gespritzt werden soll.

Neben dem mobilen Impfteam kommt auch der Impfbus noch einmal nach Ostrau gerollt. Am 22. Oktober sowie am 19. November, jeweils von 9 bis 12 Uhr, macht der Bus wieder Halt an der Grundschule. Auch hier gilt: Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig, aber die notwendigen Dokumente müssen mitgebracht werden. Bei Fragen steht Denise Pönitz als Ansprechpartnerin telefonisch zur Verfügung. Sie ist unter der Telefonnummer 034324/2090 zu erreichen.

Weitere Infos gibt es unter: www.gemeinde-ostrau.de.

