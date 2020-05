In Ostrauer Kindereinrichtungen: Mehr Betreuung, geringere Kosten

Ostrau/Kiebitz

Wenn um 6.55 Uhr der Schulbus die ersten Kinder zur Ostrauer Grundschule bringt, standen die bisher theoretisch vor verschlossenen Türen. Die Schule öffnet erst um 7.15 Uhr. „Für diese 20 Minuten schlossen die Lehrer die Aula auf und hatten ein Auge auf die Kinder“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU). Mit dieser versicherungstechnisch fragwürdigen Lösung ist nun Schluss. Für solche Fälle ist der Frühhort da. Eltern, die für ihre Kinder lediglich die Betreuung im Frühhort wünschten, mussten bisher das Vertragsmodell einer Sechs-Stunden-Betreuung wählen. Mit Änderung der Satzung, die die Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Dienstagabend beschlossen, ist es nun möglich, ausschließlich den Frühhort, von 6 Uhr bis Schulbeginn, mit einer Betreuungszeit von eineinhalb Stunden zu nutzen.

Neue Frühhort-Regelung

Zusätzlich gibt es für Krippe, Kindergarten und Hort ab Juli die Möglichkeit, die Betreuungszeit bei Bedarf auszuweiten. Bis dahin hatten Eltern die Wahl zwischen viereinhalb, sechs und neun Stunden, in denen ihre Kinder in Krippe oder Kindergarten betreut werden. Nun kann die Betreuungszeit auf zehn beziehungsweise elf Stunden angehoben werden. Im Hort gab es bisher die Varianten fünf oder sechs Stunden. Ab Juli kommt die bereits erwähnte eineinhalb Stunde für den Frühhort in Betracht oder aber bis zu sieben Stunden. Letztere Variante entspreche dem Ganztagshort von 6 bis 17 Uhr. Die Verwaltung konkretisierte die verschiedenen Modelle in der neuen Satzung.

Die neuen Betreuungszeiten In den Kinderkrippen und Kindergärten haben Eltern ab Juli die Wahl zwischen fünf Betreuungsangeboten. Sie können ihre Kinder viereinhalb, sechs, neun, zehn oder elf Stunden betreuen lassen. Im Hort gibt es die Möglichkeit, Kinder fünfoder sechs Stunden betreuen zu lassen. Zusätzlich wurde eine Eineinhalb-Stunden-Regelung, die nur den Frühhort (von 6 Uhr bis Schulbeginn) betrifft, eingeführt. Ebenso wie die Ganztagshort-Variante über sieben Stunden von 6 bis 17 Uhr.

Und auch die Mehrkosten, vor allem in der schulfreien Zeit also den Ferien, war ein häufig diskutiertes Thema. „Es gab im Hort nur die Möglichkeit, eine Sechs-Stunden-Betreuung zu wählen. Wenn Kinder in der schulfreien Zeit aber acht oder neun Stunden im Hort bleiben müssen, weil Eltern ihrer Arbeit nachgehen, kamen da mal schnell 200 Euro zusätzlich zusammen“, erklärt Dirk Schilling.

Pauschale für Mehrbetreuung

Ab Juli zahlen Eltern für jede angefangene Stunde, in der die vertraglich vereinbarte Betreuungszeit überschritten wird, statt bisher 2,07 Euro nur noch eine Pauschale von einem Euro pro Stunde. „Wir haben dahingehend eine Verbesserung angestrebt und das konnten wir auch umsetzen“, erklärt das Gemeindeoberhaupt. Ebenfalls in der neuen Satzung festgeschrieben, ist die Pflichtimpfung wie aktuell die Impfung gegen Masern.

Gestiegene Betriebskosten

Freuen dürfte Eltern, dass trotz gestiegener Betriebskosten die Elternbeiträge nicht erhöht werden. Theoretisch wäre eine Erhöhung gerechtfertigt gewesen. „Ich denke da vor allem an die Investitionskosten, die wir für die Kita in Kiebitz im letzten Jahr getätigt haben“, so Schilling. „Das handhaben wir aber schon immer so, dass solche Investitionskosten nicht in die Berechnung der Betriebskosten gerechnet werden.“ Der Bürgermeister stellt aber auch klar, dass die Lage im nächsten Jahr anders aussehen kann. „Dieses Jahr war uns aber wichtig, ein Signal an die Eltern zu schicken. Gerade in der aktuellen Zeit.“

Von Stephanie Helm