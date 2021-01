In Roßwein bekommen alte Räder auch weiter eine neue Chance

Roßwein

Helmut Hoffmann ist, wenn man das so sagen darf, eine Rarität. 80 Jahre ist der Roßweiner alt, den die meisten Leute in der Stadt unweigerlich mit Rädern in Verbindung bringen. Kaputte Räder vor allem. Helmut Hoffmann hat goldene Hände. Die kann und will der Senior noch nicht so richtig in den Schoss legen, obwohl er seit 15 Jahren ganz offiziell Rentner ist. Doch das Herz des Roßweiners, das ihn vor 14 Jahren mit einem Infarkt für ein Jahr in die Pause zwang, hängt an dem 1954 von seinen Eltern in der Mittelstraße gegründeten Geschäft, in das er 44 Jahre lang Kraft und Energie gesteckt hat: „ Zweirad Hoffmann“.

Helmut Hoffmann will sein Lebenswerk noch nicht gänzlich ruhen lassen. Der 80-Jährige hat goldene Hände und repariert nahezu alles.. Quelle: Sven Bartsch

Ende vergangenen Jahres hatte die Familie beschlossen, das inzwischen in vierter Generation geführte Unternehmen endgültig aufzugeben. Schluss mit Reparaturen für Zweiräder jeder Art, Nähmaschinen und – das war ein Geheimtipp – Gartengerätschaften. Das „Mischwarengeschäft“, wie es Helmut Hoffmann liebevoll nennt, hat sich zuletzt einfach nicht mehr rentiert. Kein Vergleich zu kurz nach der Wende, als Helmut Hoffmann zwei Häuser auf der Döbelner Straße kaufte, sanierte und aus einem alten Pferdestall eine Zweirad-Werkstatt machte. „Acht, neun Mitarbeiter hatten wir damals“, erinnert er sich.

Zuletzt konnte keiner mehr davon leben, dazu trug letztlich auch die Corona-Krise bei. Während sonst für den Wintercheck die Auftragsbücher voll waren, blieben die Leute im letzten Herbst der Werkstatt fern.

Caroline Hoffmann und ihr Großvater Helmut haben sich entschlossen, die traditionsreiche Roßweiner Werkstatt für Zweiräder doch noch ein wenig offen zu lassen. Quelle: Sven Bartsch

Das Zweirad-Geschäft mit Werkstatt auf der Döbelner Straße war der letzte offene Laden des Familienbetriebs. Helmut Hoffmann, der das Geschäft 1972 übernommen hat, und seine Enkelin Carolin versuchten das Schiff auf Kurs zu halten. Doch wirtschaftlich lief es schon lange nicht mehr. Dafür fehlte auch das Einzugsgebiet. „Mit den Geschäften in den großen Städten ringsherum konnten wir nicht mithalten“, sagt Caroline Hoffmann. Schon im Oktober 2018 hatte Helmut Hoffmanns Sohn Knut, dem er vor 15 Jahren die Geschäfte übergeben hatte, den Laden in Döbeln endgültig aufgeben müssen. Nach zwei Hochwassern in der Innenstadt war der zuletzt im früheren Schleckermarkt in Döbeln-Ost beheimatet gewesen.

Die Werkstatt als Nebenbei-Projekt

Doch Zweirad-Hoffmann gibt es weiter. Irgendwie. Ein bisschen wenigstens. Zur Freude vieler Roßweiner. Denn die Schließung war für viele treue Kunden der Familie, die auf ihre Fahrräder und Mopeds angewiesen sind, ein Schock. Also entschlossen sich Enkelin und Großvater, doch noch einmal aufzumachen. Caroline Hoffmann, die mit der Materie aufgewachsen ist, und als gelernte Zweiradmechanikerin seit 2010 mit im Familienbetrieb arbeitet, hat jetzt ein Gewerbe angemeldet. Neben ihrem Job als medizinische Produktberaterin bei einem Sanitätshaus in Oschatz macht sie den Bürokram der Werkstatt und so wie sie es schafft auch Reparaturen.

Caroline Hoffmann ist gelernte Zweiradmechanikerin und auf E-Bikes spezialisiert. Quelle: Sven Bartsch

Sie ist auf E-Bikes spezialisiert, während ihr Großvater, der Ingenieur für Fördertechnik in Roßwein studiert und dann mit der Geschäftsübernahme seinen KfZ-Meister gemacht hat, alles technisch-mechanische abdeckt und Dinge repariert, die heute kaum noch einer macht. Einspeichen etwa und Zentrieren, damit ein Laufrad ohne Unwucht läuft. Nähmaschinen aus DDR-Zeiten kann man ihm auch bringen, genauso wie nostalgische Fahrräder. Mopeds sowieso. Die Arbeit, die in der Werkstatt steht und liegt, reicht für zwei Jahre, sagt Helmut Hoffmann und schmunzelt. Er muddelt weiter, aus Spaß an der Freude. Gewinn springt dabei zumindest monetär keiner raus. Das, was die kleine Werkstatt einspielt, reicht gerade, um die Betriebskosten zu bezahlen.

Dem Traditionsgeschäft verschafft das Großvater-Enkelin-Team damit eine Galgenfrist. Und die Roßweiner behalten erst einmal ihren „ Zweirad Hoffmann“. Geöffnet ist natürlich nicht mehr wie früher, jetzt aufgrund von Corona schon gar nicht. Wer ein Anliegen hat, ruft die Werkstattnummer (1062/4042211) an oder klingelt an der Tür. Und bekommt dann geholfen.

Von Manuela Engelmann-Bunk