In Roßwein startet Projekt zur Drogenprävention mit „Zwölf Monate bis zur Endlichkeit“

Roßwein

Ein Tag im Mai 2012 zerstört die heile Welt von Petra Höpfner und ihrer Familie. Fünf Jahre lang hatten die Eltern nicht bemerkt, dass Sohn Patrick der Droge Crystal Meth verfallen war. Von diesem Tag an gerät die Familie in einen Strudel von Kampf, Verzweiflung, Zuversicht und Rückfällen.

In ihrem Buch „Zwölf Monate bis zur Endlichkeit. Freiwillig – unfreiwillig: Sechs Jahre mit Crystal Meth“ beschreibt Petra Höpfner diese Zeit ihres Lebens. Unverblümt berichtet sie über die schlimmen Auswirkungen, die die Droge auf Körper und Psyche ihres Sohnes und für die Familie zur Folge hatte.

Am 10. Juli wird Petra Höpfner mit ihrem Buch im Roßweiner Rathaussaal zu Gast sein und tiefe Einblicke in das Leben mit einem drogenabhängigen Kind geben. Die Lesung, die ursprünglich schon für April geplant war und Corona bedingt verschoben werden musste, soll in Roßwein der Auftakt sein für eine Informations- und Aufklärungsreihe zum Thema „ Drogen und Suchtprävention“ sowohl für Schüler, als auch für Erwachsene.

Für das Projekt zusammengetan haben sich die Mitarbeiter aus dem Roßweiner Jugendhaus, Bürgerhaus und des Flexiblen Jugendmanagements im Kreisjugendring Mittelsachsen. Weitere thematische Veranstaltungen sollen folgen, auch an der Oberschule.

Die Lesung am 10. Juli beginnt um 18.30 Uhr und ist kostenfrei. Aber es wird um eine Spende gebeten, genauso wie um vorherige Anmeldung. Denn aufgrund der Corona-Einschränkungen ist die Teilnehmerzahl auch im großen Rathaussaal begrenzt. Anmeldungen sind möglich im Bürgerhaus unter 034322/581431 oder 0179/4232722 oder auch per Mail an buergerhaus-rosswein@gmx.de.

Die Stadt begrüßt die Kooperationsveranstaltung und bemüht sich für all jene, die möglicherweise keinen Platz finden, um einen Online-Livestream. Die technische Ausstattung dafür ist in Arbeit.

Von Manuela Engelmann-Bunk