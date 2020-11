In Roßweins Ordnungsamt hat jetzt alles seine Ordnung

Roßwein

Es hat Situationen gegeben, da war es Kristina Gebhardt schon ein wenig mulmig in Roßwein auf der Straße. Seit zwei Jahren ist die 40-Jährige das Gesicht des Ordnungsamtes der Stadt und natürlich auch im Streifendienst unterwegs. Und obwohl sie eigentlich kein übermäßig ängstlicher Mensch ist, gibt es dabei ab und an Momente, in denen ihr – vor allem als Frau – das Herz ein wenig schneller schlägt. Wenn Jugendliche, die sie zurechtweisen muss, ihr beispielsweise drohen. Solche Situationen wird es immer wieder mal geben. Doch ab sofort ist Kristina Gebhardt befugt, Pfefferspray, Schlagstock und Handschellen zu tragen und zum Einsatz zu bringen, wenn es die Lage erfordern würde. Die Stadt Roßwein hat sie jetzt zur Gemeindevollzugsbediensteten bestellt. Ein Schritt, der für die Ausübung ihrer Arbeit wichtig ist und ihr mehr Rechte überträgt.

„Man muss ja nicht warten, bis jemand aus der Uniform geschüttelt wird“, sagt auch Bauamtsleiter Dirk Mehler. Seinem Amt in der Roßweiner Stadtverwaltung ist das Ordnungsamt seit Juni unterstellt. Er hat sich dafür eingesetzt, dass die Bestellung von Kristina Gebhardt, die als Sachgebietsleiterin das Ordnungsamt führt, erfolgt. „Die Auseinandersetzung mit dem Bürger auf der Straße wird ja leider immer aggressiver.“ Da sei es gut, wenn der Mitarbeiter im Streifendienst eine ordentliche Legitimation hat. „Es muss einfach alles seine Ordnung haben.“

Bürgermeister Veit Lindner erklärt, warum so lange mit der Bestellung, die keine finanzielle Auswirkung auf die Stadt hat, gewartet wurde. Kristina Gebhardt befindet sich noch in der Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt. Die absolviert sie zusätzlich zu ihrem bereits vor Antritt der Stelle in Roßwein abgeschlossenen Betriebswirtschaftsstudium. „Sie hat derzeit zwei Drittel der Ausbildung geschafft, was uns veranlasst hat, sie vorfristig zur Gemeindevollzugsbediensteten zu bestellen.“ Die Bestellung ist in Roßwein also an den Abschluss der Ausbildung gebunden.

Mit ihrer Bestellung können Kristina Gebhardt nun auch durch die Ortspolizeibehörden polizeiliche Vollzugsaufgaben übertragen werden: Sie darf beispielsweise den ruhenden Straßenverkehr überwachen, Vorschriften und Satzungen vollziehen wie etwa die über das Versammlungswesen, Sondernutzungen an öffentlichen Straßen oder die zum Schutze der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden. Das alles auf einer rechtlich sauberen Grundlage. Und mit ein wenig mehr gefühlter Sicherheit für die eigene Person.

Von Manuela Engelmann-Bunk