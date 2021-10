In Waldheim: Bübchendieb soll wieder zugeschlagen haben 

Waldheim

Der Dieb des Waldheimer Pumpenbübchens steht wieder vor Gericht. Diesmal liegt dem 36-Jährigen Körperverletzung, Diebstahl und Computerbetrug sowie Sachbeschädigung zur Last. Er soll seine damalige Freundin geschlagen, bestohlen und haben. Außerdem habe er ihr das Mobiltelefon zerschmissen. Die Frau war damals schwanger.

Er lässt kein gutes Haar an ihr. „Ich will mit der Frau nichts mehr zu tun haben. Sie hat mir mein Leben kaputt gemacht“, sagte der Angeklagte nun im Amtsgericht Döbeln, wo Strafrichter Simon Hahn die Anklagen gegen ihn verhandelte. Einige Tatvorwürfe stritt der Angeklagte ab, andere räumte er ein. Am 14. Juni 2019 beispielsweise habe er sie nur geschubst, um mit einem Fahrrad an ihr vorbei zu kommen. Der Eigentümer des Rades saß zu dieser Zeit gerade im Knast und habe ihm erlaubt, den Drahtesel zu nutzen. Im Anklagesatz heißt es dagegen: Der Angeklagte schlug der Geschädigten mit der Faust ins Gesicht.

Wesentlich brutaler soll er drei Tage später in der Wohnung seiner damaligen Freundin zur Sache gegangen sein. Da habe er die Frau ins Gesicht geschlagen, woraufhin die 41-Jährige bewusstlos zu Boden gegangen sei. Später kam die Frau, damals in der 17. Woche schwanger, ins Helios-Krankenhaus Leisnig. Als die 41-Jährige bewusstlos am Boden lag, habe er ihr das Portemonnaie mit der Geldkarte und Personalausweise sowie den Schlüssel gestohlen. Noch am selben Abend hob er zehn Euro von ihrem Konto ab. Im August 2019 dann habe er ihr bei einer Auseinandersetzung auf dem Waldheimer Niedermarkt das Mobiltelefon kaputt gemacht.

Die Geschichte mit dem Geldabheben sowie die Sachbeschädigung des Mobiltelefons gab er zu, die Körperverletzung in der Wohnung stritt er ab. „Nicht dass wüsste“, sagte er auf die Frage, ob die Frau bewusstlos gewesen sei. Das Portemonnaie habe er ihr in einem unbeobachteten Moment weggenommen. Und das zerstörte Funktelefon sei nicht einmal ihr eigenes gewesen.

Die Frau, die nach dem Anklagesatz die Geschädigte dieser behaupteten Straftaten sein soll, hat die Justiz auch schon auf vielfältige Weise beschäftigt. Am 13. Juli 2018 verurteilte sie das Schöffengericht im Amtsgericht Döbeln wegen Drogenverbrechen zu einem Jahr und acht Monaten Haft mit Bewährung. Sie hatte in Leisnig mit Crystal gedealt. Obwohl sie in der Bewährungszeit einen Ladendiebstahl beging, schaffte es die Frau auf freiem Fuß zu bleiben, wieder Bewährung zu bekommen. Nun hat sie anderthalb Jahre Drogentherapie hinter sich.

„Ich hätte damals alles für den gemacht“, schilderte sie nun im Gericht und sagte ansonsten gegen ihren Ex-Freund aus. Die Liebe ging soweit, dass sie ihm zweimal Geldstrafen bezahlte, zu der ihn das Gericht per Strafbefehl ohne öffentliche Hauptverhandlung verurteilt hatte. Das bewahrte den 26-Jährigen vor einer Rückkehr ins Gefängnis, wo er unter anderem saß, weil er die Pumpenbübchen-Skulptur vom Schlossplatz gestohlen und zerkleinert hatte, um die Bronze auf dem Schrottplatz zu Geld für Drogen zu machen.

Mit weiteren Zeugen setzt Richter Hahn den Prozess fort und verhandelt dann gleich zwei neue Anklagen mit.

Von Dirk Wurzel