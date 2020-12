In Waldheim endet die Ära Wesler

Waldheim

Im Rathaus endet eine Ära. Kämmerin Barbara Wesler geht in den Ruhestand. 37 Jahre lang lenkte sie die finanziellen Geschicke Waldheims. „Bis heute habe ich nicht realisieren können, dass ich so alt bin, um in Rente zu gehen. Das ist noch nicht angekommen“, sagte sie.

„Es war oft keine einfache Zeit. Als Finanzerin war ich mit vielem nicht ganz einverstanden, was manche Stadträte forderten. Aber ich habe nie gegen Sie gearbeitet und es auch andersrum nie so empfunden“, sagte Barbara Wesler. „Wir haben an einem Strang gezogen, es ging um die Sache“, beschrieb sie die erste Zeit nach der Wende. In diese fällt zum Beispiel die Kreditaufnahme für die Umgehungsstraße. Dies nannte Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) als einen von 320 Beschlüssen, mit denen Barbara Wesler in ihrer Amtszeit zu tun hatte, die sich über sieben Legislaturperioden erstreckte. Fünf Bürgermeister hat sie in ihrer Dienstzeit erlebt. „Sie haben die Finanzen immer zusammengehalten, außer zur Währungsunion, da haben Sie unser Geld halbiert“, sagte der Bürgermeister augenzwinkernd.

Barabara Wesler hat Wirtschaftskauffrau gelernt und Finanzökonomie studiert und abgeschlossen. Seit 1983 arbeitete sie in der Stadtverwaltung Waldheim. Die Chefs aller Stadtratsfraktionen dankten der scheidenden Kämmerin für ihre Arbeit und die gute Zusammenarbeit. „Ihren Haushalten konnten wir immer zustimmen“, sagte Dieter Hentschel (Linke). „Wir waren immer sehr angetan von ihrer Arbeit und ihre Tür stand immer offen, wenn wir Fragen hatten. Ihr Ruhestand ist schön für sie, aber nicht für uns“, sagte Andre Langner ( FDP). „Danke für alles, Ihr Ruhestand reißt eine Riesenlücke“, sagte Ricardo Baldauf ( CDU). „Wir kennen uns noch nicht so lange, haben aber Erfahrungen mit Ihnen gemacht, die immer positiv waren“, sagte Christian Wesemann ( AfD). Er lobte die vielen Einblicke und Einsichten, die Barbara Wesler den Räten der jüngsten Fraktion im Waldheimer Stadtrat vermittelte.

„Ich bin sicher, dass wir uns zur Rentnerfeier wieder sehen“, sagte die Ruheständlerin, bevor sie die Stadtratssitzung verließ. Bepackt mit Blumen und Geschenken, bei denen ihr Andre Langner half, sie ins Auto zu tragen.

Von Dirk Wurzel