In Waldheim gackern die Hühner im Lindenhof

Waldheim

Doch Heiner Voß, Ausstellungsleiter und eines der jüngsten Mitglieder im Waldheimer Züchterverein, kann noch von ganz anderen Zahlen berichten. „Es könnten aber sicher ein paar mehr Tiere sein“, so Voß. Er erinnert sich an Ausstellungen vor der Jahrtausendwende; da waren während einer Kreisschau mehr als 1300 Tier zu sehen. An diese Größen kommen die Züchter in der Region lange nicht mehr heran. Zum einen hinterließ die Vogelgrippe mächtige Lücken im Tierbestand. Zum anderen ist das Hobby der Rassegeflügelzucht in unserer digitalen Welt nicht sonderlich in. „Wir haben, wie alle Vereine, Nachwuchsprobleme“, erklärt Voß, gerade einmal 36 Jahre alt oder in dem Fall besser jung.

Züchter sorgen für Tierschutz

Nun wartet der Waldheimer Verein nicht, dass die jungen Leute aus dem Ei schlüpfen. Vielmehr rühren die Züchter von Rhodeländern, Zwerg-Wyandotten oder Malteser-Tauben mächtig die Werbetrommel. „Am Freitag steht die Ausstellung für unsere vier Waldheimer Kindergärten offen“, erklärt Voß. Es sei ziemlich aufschlussreich für die Kleinen mal richtige Hühner und Tauben zu sehen. Lebende Tiere, die gackern, picken, nicht aus dem Fernseher schauen und ja, auch in Käfigen eingesperrt sind. Heiner Voß weiß, dass es viele Diskussionen zum Thema Tierschutz gibt. Er ist aber davon überzeugt, dass die Züchter einen großen Teil zum Tierschutz beitragen. Und dass nicht nur, weil sie alte Rassen erhalten. Die, wenn sie nicht gerade auf Ausstellungen ihre Schönheit und Robustheit zeigen, frei auf dem heimischen Gelände rumrennen. Zudem müssen die Züchter zahlreiche Vorschriften einhalten, um ihr Hobby auszuüben. Auch das mache es nicht gerade leicht, Nachwuchs zu finden.

Dreimal Prädikat „Vorzüglich“

Am Wochenende jedenfalls erfreuten sich die Waldheimer Züchter einmal mehr an den ausgestellten Tieren und zudem holten sie sich einige Pokale auf der Kreisschau. Insgesamt dreimal wurde das Prädikat „Vorzüglich“ von den Preisrichtern für die gefiederten Modelle vergeben.

Von Heiko Stets