In Waldheim gruselt’s schon

Waldheim

Kürbisse schnitzen, Fledermäuse basteln und das gruselige Gespensterkostüm wieder aus dem Schrank holen – die Vorbereitungen für das diesjährige Halloweenfest laufen auf Hochtouren. Doch die eigentliche Party soll erst Ende Oktober gefeiert werden? Wir machen es anders, dachte sich der Familien- und Kulturverein am Kreuzfelsen in Waldheim. Sie luden schon am vergangenen Samstagabend zur Gruselparty – und sprachen damit so mancher Familie aus dem Herzen.

Kurz vor 17 Uhr füllte sich der große Festplatz. Dann sollte der Fackel- und Lampionumzug starten. Kleine Teufel, große Hexen, schaurige Monster und zuckersüße Kürbisse warteten auf die Roßweiner Spielleute, die den Umzug anführen sollten. Weil die Sonne es an diesem Tag gut meinte, wurde der Umzug kurzerhand eine Stunde nach hinten geschoben. Damit es auch wirklich dunkel ist, wenn unheimliche Gestalten ihren Weg durch Waldheims Straßen finden. Langweilen musste sich deshalb aber niemand. Die Vereinsmitglieder hatten eine waschechte Halloweenparty auf die Beine gestellt.

Rote Teufelchen, schwarze Hexen und ein Lamionumzug, der seinen Namen verdient hat. Die DAZ zeigt Fotos vom Halloween-Spektakel am Kreuzfelsen in Waldheim.

Ein ganz besonderer Höhepunkt – vor allem für die kleinen Besucher: ein Grusellabyrinth. Dafür funktionierten die Vereinsmitglieder ein stinknormales Zelt einfach um, schafften Gänge und dekorierten was die Requisitenkiste hergab. Im Dunkeln leuchtende Skelette, Fledermäuse aus Pappe und wirklich schaurige Pappmache-Figuren mit leuchtend grünen oder roten Augen. Als i-Tüpfelchen wehte ein geheimnisvoller Rauch durchs Grusellabyrinth. Mehr als eine Runde drehten die Besucher darin.

Zur Stärkung zwischendurch gab es nicht nur die Klassiker Pommes, Wiener, Bratwurst, sondern – und das war wieder ein Highlight für die Knirpse – ein Hexenhaus. Und wer genau hinsah, entdeckte daran kleine Lebkuchen und Lollis. Wer mag, durfte sich was mopsen – ohne, dass die böse Hexe einem dafür an den Kragen wollte.

Sorgen und Ängste waren unbegründet

Mindestens genauso schön wie die Besucher fanden die Vereinsmitglieder selbst ihr Fest. „Das war richtig gut besucht. Wir sind beim Verkauf kaum hinterher gekommen“, resümiert Michael Rönisch. Er ist der Vorsitzende vom Familien- und Kulturverein am Kreuzfelsen. Dass die Halloweenparty ein Erfolg wird, das war dringend nötig. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der Verein sein traditionelles Sommerfest nicht veranstalten. Wo Michael Rönisch und seine Mitstreiter sonst ein eigenes Programm präsentieren, es Hüpfburgen und einen Clown gibt.

Stattdessen gab es ein Konzert, doch das Wetter machte dem Verein einen gehörigen Strich durch die Rechnung. „Es regnete nicht nur, es schiffte“, bringt es Michael Rönisch ohne Schönrednerei auf den Punkt. „Noch eine Veranstaltung, die in die Hose geht, hätten wir als Verein nicht verkraftet.“ Doch alle Sorgen und Ängste waren unbegründet. Die Halloweenparty war in jeder Hinsicht ein Erfolg. „Wir haben mal durchgezählt: Mehr als 300 Leute liefen beim Lampionumzug mit“, weiß der Vereinsvorsitzende. Mittlerweile – und darauf ist der Verein stolz – habe sich herumgesprochen, dass die Veranstaltungen am Kreuzfelsen etwas Besonderes sind. „Wir halten es klein, machen es für Familien aber immer besonders“, sagt Michael Rönisch. Recht hat er und darüber waren sich am Samstagabend alle einig.

Bald schon dritte Veranstaltung?

Auch die Idee mit dem Grusellabyrinth soll keine Eintagsfliege sein. „Fürs erste Mal ist uns das gut gelungen. Und jetzt wissen wir, dass das den Kids gefällt. Beim nächsten Mal können wir es noch größer und besser machen.“ Auch, wenn es das erste Jahr ohne Brauchtumsfeuer war – die Vereinsmitglieder ließen sich eine Alternative einfallen. „Wir hatten Bedenken, ob die Leute trotzdem kommen. Aber unsere Feuerkörbe, die wir auf dem Festplatz verteilt hatten, sorgten für eine schöne Atmosphäre.“ Und weiter: „Wir sind heilfroh, dass die Leute uns nicht vergessen haben.“

Sommerfest und Halloweenparty soll es auch nächstes Jahr wieder geben. Gerade diskutieren die Vereinsmitglieder darüber, ob vielleicht noch eine Veranstaltung ins Repertoire aufgenommen werden könnte. Waldheim darf gespannt sein, ob sich alle schon bald im Frühjahr am Kreuzfelsen wiedersehen können.

Von Stephanie Helm