In Waldheim soll der Zwickel rollen

Waldheim

Jetzt können die Groschen fallen. Wobei es den Organisatoren des Waldheimer Heimatfestes lieber wäre, wenn die Zwickel rollen würde. 100000 Zwei-Euro-Stücke (Zwickel) müssten in den neuen Spendentrichter kullern, um das Budget voll zu machen, das die Stadt für die Festwoche 2023 im Haushalt einplanen will. Ob überhaupt soviele Zwickel in die Spendentonne passen?

Nimmt man deren Volumen mal grob mit einem Kubikmeter an und den Rauminhalt eines Zwei-Euro-Stückes mit 1145,69 Kubikmillimetern, müssten 872836 Zwickel in die Tonne rollen, um diese zu füllen. Nach dieser Rechnung ist darin also Platz für 1,7 Millionen Euro. Es dürfte aber weniger sein. Dennoch müssten 100000 Zwei-Euro-Stücke in die Spendentonne passen. Am Besten, die Stadt lässt das mal von den Mathe-Füchsen an der Oberschule ausrechnen... .

Auf die große Spendenbüchse, bei der man dem Geld beim langsamen Verschwinden durch das Zusammenwirken der Fliehkraft mit der Hangabtriebskraft zusehen kann, verlässt sich die Stadt Waldheim aber nicht allein. „Wir entwerfen gerade Sponsorenpakete“, sagt Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). „Wir wollen nicht erst 2023 damit anfangen.“

So habe er bereits einige Gespräche mit potenziellen Spendern geführt. Die sollen für ihre Spendenbereitschaft mit Extras zum Stadtfest belohnt werden. Steffen Ernst kann sich da beispielsweise Ehrenkarten für die Festveranstaltungen vorstellen oder eine Extra-Stadtführung mit Turmbesteigung. „Vom Rathausturm kann man das gesamte Festgelände überschauen“, so der Bürgermeister. Erste Verträge hat die Stadt auch schon geschlossen, beispielsweise mit Fanfarenzügen für den Umzug. Acht Arbeitsgruppen sind aktiv bei der Vorbereitung des Heimatfestes.

Festsponsoren sind übrigens auch schon tätig. So haben EnviaM, Andre Langner mit seinem Klempnerbetrieb und die Sparkasse Döbeln den Spendentrichter mit bezahlt. Auf dem Frischemarkt verkaufte der Heimatverein gemeinsam mit Altbürgermeister Karl-Heinz Teichert das Festbier aus der Brauerei Richzenhain. Ein Teil des Verkaufserlöses geht aufs Organisationskonto. Und die Juweliere Gudrun und Maik Popko verkaufen die Kettenanhänger mit speziellen Waldheim-Motiven, aus deren Erlös sie immer 825 Euro für das Heimatfest spenden.

Von Dirk Wurzel