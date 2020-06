In Waldheim wandert jetzt der Flyer mit

Waldheim

Auf 14 Kilometern über Waldheims Höhen – der Höhenrundwanderweg ist Waldheims touristisches Aushängeschild. Dafür macht der Verschönerungsverein Waldheim (VVW) jetzt extra Werbung. Und zwar mit einem neuen Faltblatt, das in der Auflage von 10 000 Stück erschienen ist und druckfrisch an den Auslagestellen zur Mitnahme ausliegt. Zum Beispiel im Waldheimer Rathaus.

Der neue Flyer des Verschönerungsvereins weist den Weg über Waldheims Höhen. Quelle: Dirk Wurzel

Anzeige

„Es gab Kritik, der Höhenrundwanderweg sei nicht richtig ausgeschildert“, sagt Karl Schuster, Wanderwegverantwortlicher beim VVW. So gibt es jetzt zum einen die Orientierung auf dem Papier als Flyer. Und zum anderen viele Markierungen im Wald, die den Weg weisen. Der gelbe Strich auf weißen Grund ist das Zeichen für den Höhenrundwanderweg. Auch für den Flyer sind die Verschönerer den Treck abgewandert und haben diesen überprüft – mehrfach, für jeden Abschnitt dreimal. Und in der Corona-Hochzeit trafen sie dabei recht viele Leute. Da kam einiges an Kilometern und Höhenmetern zusammen. Denn der Höhenrundwanderweg ist anspruchsvoll, hat teilweise starke Anstiege, wie etwa den Aufstieg zum Breitenberg zur Lutherhöhe. Dort wartet allerdings eines gepflegte Rastecke mit ordentlichen Bänken, schöner Aussicht und Gipfelbuch. Der Höhenrundwanderweg ist 14 Kilometer lang und hat Steigungen, an denen die Wanderer bis zu 80 Höhenmeter überwinden. Einen etwa 700 Meter hohen Berg erklommen, wer die komplette Runde mit ihren vielen Anstiegen gelaufen ist.

Weitere LVZ+ Artikel

„Viele Waldheimer helfen dem Verschönerungsverein und sind nicht mal Mitglied“, freut sich Karl Schuster über den Zuspruch. Als Beispiel nennt er Jens Richter, der das Gipfelbuch auf der Lutherhöhe pflegt. „Den Aufstieg von der Kriebsteiner Straße zur Goldenen Höhe hat Wolfgang Müller mit vielen helfenden Händen gemacht, auf der Schillerhöhe hat uns Steinmetz Schier geholfen“, freut sich Karl Schuster über das Engagement.

Der neue Flyer wendet sich vor allem an Touristen von außerhalb, die den Rundwanderweg gehen wollen. Er enthält demzufolge nicht nur eine Karte, sondern auch Bilder mit den Wegmarken, wie Gebäuden und Infrastrukturbauwerken: Rathaus, den Taj Mahal genannten Durchgang an der Schillerstraße, der Krumme Hund, die Viadukte und größte Trockenstützmauer Europas, die Eisenbahnstrecke trägt, um nur einige zu nennen. Der Wiedererkennungseffekt ist dank der vielen Bilder hoch. Waltraud Anger von den Fotofreunden Waldheim hat das Layout des Faltblattes angefertigt – komplett im Ehrenamt.

Von Dirk Wurzel