In Waldheim wird auch hinter Gittern gewählt

Waldheim

Über 300 Gefangene sitzen derzeit in der JVA Waldheim. Und einige unter ihnen geben am 26. September ihre beiden Stimmen zur Bundestagswahl ab. Richtig wählen gehen die meisten Insassen der Haftanstalt aber nicht. Für diese hat sich jetzt auch meldetechnisch etwas geändert. Dadurch wird die Stadt Waldheim wohl ein paar Einwohner gewinnen. Das wirkt sich auch auf das Wählerverzeichnis aus.

Unter bestimmten Voraussetzungen sind JVA-Gefangene jetzt von vornherein Waldheimer. „Alle Strafgefangenen, die eine Strafe von mindestens zwölf Monaten verbüßen, sind mit ihrem Hauptwohnsitz jetzt in Waldheim angemeldet. Bisher war das nur der Fall, wenn sie keinen Heimatwohnsitz mehr hatten, der außerhalb Waldheims lag“, erläutert Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Grundsätzlich sitzen in der JVA Waldheim Straftäter ein, die Gerichte erstmals zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 18 Monaten verurteilt haben. Es gibt aber auch vereinzelt welche mit kürzeren Freiheitsstrafen.

Noch freie Zimmer in der „Männerpension“

Beispielsweise solche, die eine Geldstrafe nicht bezahlen, sondern lieber abbrummen. Laut Strafgesetzbuch dürfen Geldstrafen 360 Tagessätze nicht übersteigen, wobei jeder Tagessatz einem Tag Haft entspricht. „Bei einer Kapazität von 408 Gefangenen ist die JVA Waldheim aktuell mit 326 Strafgefangenen belegt. Nur ein Gefangener verbüßt derzeit eine Ersatzfreiheitsstrafe“, informiert Regierungsamtsrätin Emily Hofmann, stellvertretende Anstaltsleiterin der JVA Waldheim, auf Nachfrage von lvz.de.

Gefangen aber nicht entmündigt

Wichtig sind die Informationen über Gefangene, die neuerdings in Waldheim ihren Hauptwohnsitz haben, für die Stadtverwaltung Waldheim. Denn die muss bis zum 15. August das Wählerverzeichnis für die Bundestagswahl abgeben. „Die Insassen im Strafvollzug sind ja nicht entmündigt“, sagt Bürgermeister Ernst mit Blick auf das Wahlrecht der Gefangenen. Aber wie üben diese das eigentlich aus? Ausgang zum nächsten Wahllokal wird es ja eher nicht geben... .

Briefwahl im Haftraum

Im Einzelfall schon. Und dann gibt es ja auch noch den offenen Vollzug. „Gefangene, die für Ausgang geeignet oder im offenen Vollzug untergebracht sind, können auch persönlich im örtlichen Wahllokal ihre Stimme abgeben“, sagt die stellvertretende Anstaltsleiterin. Und die, die drinnen bleiben müssen, dürfen natürlich meistens auch wählen. Das hat die JVA-Verwaltung jetzt vorbereitet. „Bereits in den letzten Tagen wurden alle wahlberechtigten Gefangenen schriftlich darüber informiert, dass sie, wenn sie sich am 26. September 2021 in der Justizvollzugsanstalt Waldheim befinden und wahlberechtigt sind, ihr Wahlrecht in der Regel durch Briefwahl ausüben können“, so Emily Hofmann weiter.

Zur Teilnahme an der Briefwahl benötigen Inhaftierte einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen. Diese Unterlagen können sie bei ihrer Gemeindebehörde am Hauptwohnsitz beantragen. Das ist nun bei fast allen Waldheim. „Für die Anforderung der Briefwahlunterlagen sind die Gefangenen selbst verantwortlich. Nach Ankunft der Briefwahlunterlagen füllen die Gefangenen diese in der Regel in ihrem Einzelhaftraum aus“, sagt Emily Hofmann.

Allerdings richtet die JVA auch separate Wahlräume in den Haftbereichen ein, um das Wahlgeheimnis zu wahren. Die eingesperrten Wähler können diese dann aufsuchen. Die angekreuzten Stimmzettel schafft dann ein Gefängnis-Mitarbeiter ins Wahlbüro der Stadt Waldheim im Rathaus.

Von Dirk Wurzel