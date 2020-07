In der Luft und auf dem Boden: Polizei sucht Person in Döbeln

Döbeln

Es war der zweite größere Polizeieinsatz in Döbeln innerhalb weniger Tage. In der Nacht zum Mittwoch, von etwa 23.30 Uhr bis kurz nach Mitternacht, kreiste über der Döbelner Innenstadt ein Polizeihubschrauber. Teilweise nicht mehr als 100 Meter über den Häuserdächern, so berichten es Augenzeugen. In den sozialen Medien mutmaßten Nutzer bereits am späten Abend über eine mögliche Verfolgungsjagd durch die Döbelner Innenstadt im Bereich der Muldeninsel. Weitere Polizeikräfte wurden außerdem im Bereich der Dresdner Straße gesichtet.

Aus Polizeikreisen war in der Nacht noch zu erfahren, dass die Polizei in den folgenden Stunden sowohl am Boden als auch in der Luft auf der Suche nach einer Person sowie einem Fahrzeug in Zusammenhang mit einer Straftat war. Es handele sich hierbei "im weitesten Sinne um ein Eigentumsdelikt". Auf eine DAZ-Anfrage am Mittwochmorgen konnte eine Polizeisprecherin vorerst keine näheren Angaben machen. Lediglich bestätigt wurde der Hubschraubereinsatz im Zuge einer Fahndungsmaßnahme.

Von Maximilian Hempel