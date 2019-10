In stürmischen Zeiten: Harthaer Schüler zu Besuch in England

Hartha

Noch sind gerade so Herbstferien in Sachsen und bei bestem Herbstwetter können die auch genossen werden. Für den Großteil der Schüler und Schülerinnen des Martin-Luther-Gymnsasiums in Hartha ist das auch der Fall, aber nicht für einige Achtklässler. 33 von ihnen trafen sich am Freitag vor einer Woche, zusammen mit ihren Lehrerinnen, Inez Bardehle, Silke Schmidt und Jule Räcke, um gemeinsam in die Stadt Culford nach England zu fahren. Mit dem Bus ging es los, mehr als zwölf Stunden Fahrt standen ihnen bevor, quer durch Deutschland und die Niederlande, über die Nordsee. Das Städtchen liegt im Süden von England, circa 100 Kilometer nordöstlich von der Metropole London.

Doch die lange Fahrt lohnt sich für die Schüler. Zwei Wochen sind sie in England unterwegs, am Freitag war Halbzeit. Das Ziel der Fahrt: Die Schüler sollen besser und selbstbewusster Englisch sprechen. Ein weiterer Effekt der Reise: Sie lernen die britischen Traditionen kennen und bekommen einen echten Einblick in die Kultur der Engländer. Typische sportliche Aktivitäten und Ausflüge, zum Beispiel nach London, gehören ebenso dazu.

Stürmische Zeiten

Unweit der Zielstadt Culford geht es allerdings drunter und drüber. Das britische Parlament unter Premierminister Boris Johnson, streitet sich über den Brexit und so kommen die Gymnasiasten in einem Moment auf die Insel, auf der Geschichte geschrieben wird. Angesetzt ist der Brexit zumindest noch auf dem Papier nämlich für den 31. Oktober, zurück kommen die Schüler erst am 2. November. Danach heißt es allerdings auch für die Achtklässler: zurück in den Schulalltag.

Von Vanessa Gregor