In und um Leisnig: Bürgermeister-Kandidat Carsten Graf stellt sich vor  

Leisnig

Carsten Graf will als nächster Bürgermeister in das Rathaus von Leisnig einziehen. Den parteiloser Kandidaten unterstützen die SPD, die Linkspartei, die Freien Wähler Stadt und Land Leisnig sowie Bündnis90/Grüne. Sie alle sind im Stadtrat von Leisnig vertreten. Sie stellen Carsten Graf als ihren gemeinsamen Kandidaten auf. Die offizielle Nominierung ist bereits erfolgt.

Mehrere Veranstaltungen geplant

Damit der Mutzschener den Bürgern von Leisnig und seinen Ortsteilen auch persönlich nahebringen kann, was aus seiner Sicht für Leisnig jetzt wichtig ist und wie er sich seine Arbeit im Rathaus vorstellt, lädt er zu mehreren Veranstaltungen ein, zu denen er sich seinen Zuhörern persönlich vorstellen möchte.

Start in Polkenberg

Die erste Veranstaltung dieser Art ist für den Freitag, 25. März, geplant. Am Abend ist Graf in der Polkenberger Gaststätte „Sachsenhöhe“ anzutreffen. Wer dort mit ihm ins Gespräch kommen möchte, sollte ab 19 Uhr dort sein.

Die nächsten Termine stehen auch schon fest. Am Freitag, 22. April, ebenfalls 19 Uhr, will sich Carsten Graf im Café Gitt in Leisnig den Wählern vorstellen. Am 6. Mai, ebenfalls ein Freitag und ebenfalls 19 Uhr, ist er in der Gaststätte „Zur Linde“ in Minkwitz anzutreffen.

Einer von drei Kandidaten

Carsten Graf ist einer von momentan drei Kandidaten, die am 12. Juni zur Wahl in Leisnig antreten. In seiner Heimatstadt Mutzschen wurde er schon zweimal zum Bürgermeister gewählt, dann wurde Mutzschen nach Grimma eingemeindet. Nun versucht es Graf noch einmal in Leisnig, wo er vor sieben Jahren knapp dem Amtsinhaber Tobias Goth unterlag.

Noch können weitere Bewerber ihre Kandidatur anmelden. Dies ist bis zum 7. April auf dem Rathaus von Leisnig möglich.

Von Steffi Robak