Döbeln

„Das Gewaltmonopol liegt einzig und allein bei der Polizei. Selbst ernannte Schutzzonen-Streifzüge in Döbeln sind inakzeptabel.“ Mit diesen klaren Worten reagiert Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser ( CDU) auf die in der vergangenen Woche mehrfach in Erscheinung getretene Bürgerwehr aus dem Umfeld...