Region Döbeln

Nach dem Rücktritt von Andrea Nahles (SPD) als Partei- und Fraktionschefin äußern sich Sozialdemokraten der Döbelner Region dazu, wie es weiter gehen soll – an der SPD-Spitze, inhaltlich und im Umgang miteinander.

Bei Urwahl spricht die Parteibasis

Der Generalsekretär der sächsischen SPD, Henning Homann aus Döbeln, begrüßt eine Interimslösung für die Führung der Bundes-SPD. „Diese Aufgabe jetzt zunächst kommisarisch auf mehrere Schultern zu verteilen finde ich richtig. Gut ist zudem, dass in dieser Spitze auch jemand aus dem Osten sitzen soll“, sagt Homann. Der mittelsächsische SPD-Chef unterstützt die Forderung vieler Genossen, in einer Urwahl über die künftige SPD-Führung zu entscheiden: „Ich halte es für wichtig, dass die neue Vorsitzende, der Vorsitzende oder gern auch eine Doppelspitze die breitest mögliche Akzeptanz bei der Parteibasis hat. Eine Urwahl stellt das sicher.“ Zunächst müsse sich die SPD inhaltlich neu aufstellen. Dann müsse man schauen, mit welchem Personal das umzusetzen geht. Zum Vorwurf des unfairen Umgangs mit Nahles in der eigenen Partei sagt Homann, dass er das auf Bundesebene nicht einschätzen könne. „In Sachsen ist das auf jeden Fall nicht so. Wir pflegen hier in der SPD einen sehr solidarischen Umgang miteinander. Das macht die Sozialdemokratie in Sachsen aus.“ Grundsätzlich sei aber der Ton in den politischen Debatten rauer geworden, innerhalb der Parteien und auch zwischen Politik und Medien. Homann vermisst zunehmend den Respekt gegenüber Menschen, die ganz vorn in der ersten Reihe stehen und dort viel Verantwortung übernehmen.

Weitere Groko ein Fehler

Einen Favoriten für die neue SPD-Bundes-Spitze hat der Döbelner Sozialdemokrat Axel Buschmann nicht. Dem Chef der SPD/Grünen-Fraktion im Kreistag Mittelsachsen sind inhaltliche Fragen viel wichtiger. „Jetzt kommt es doch vor allem darauf an, wie es inhaltlich mit der SPD weiter geht.“ Buschmann sieht es als Fehler an, dass seine Partei die große Koalition mit der CDU fortgeführt hat. Er sei dagegen gewesen.

Bauchgefühl war ein anderes

„Wenn sie den Vorsitzenden nur deshalb wählen, damit sie bei der nächsten Wahlniederlage jemanden zum Zurücktreten haben, dann fragt man sich nicht mehr, warum wir solche Vorsitzenden haben“, sagt René Michael Röder, SPD-Stadtrat in Waldheim. Die Basis hatte bei den letzten Vorsitzenden – Martin Schulz und Andrea Nahles – ein anderes Bauchgefühl, so Röder. Er hofft, dass sich das nun korrigiert und sähe auf dem Posten des SPD-Vorsitzenden am liebsten eine Person, der es weniger um die Parteikarriere geht und die Partei in einem anderen Lich betrachtet.

Von Olaf Büchel und Dirk Wurzel